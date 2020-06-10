التوب القصيرة مع التنورة الماكسي خيار جريء للنجمات العربيات

لاحظنا منذ فترة انتشار موضة التوب القصيرة مع التنانير أو البناطيل ذات الخصر العالي، وفي البداية كانت هذه الموضة حكرًا على الاطلالات الشبابية الكاجوال، غير أنها مؤخرًا تحولت إلى موضة رسمية، وأصبحنا نشاهد النساء فيها في السهرات والمناسبات الكبيرة، والنجمات العربيات من المعجبات بهذه الموضة الجريئة، حيث كثيرات منهنّ اخترنها على السجادة الحمراء.

صبا مبارك في اطلالة باللون الأحمر بالتوب القصيرة مع التنورة الماكسي:

اختارت صبا مبارك في إحدى مناسبات مهرجان الجونة مؤخرًا، اطلالة لافتة اعتمدت فيها تنسيقًا في التنورة الماكسي مع التوب القصيرة cropped top باللون الأحمر، وقد بدت جذابة وجميلة ولاسيما أنها أكملت اللوك بطريقة أنيقة، حيث اختارت معه شنطة يد باللون الأبيض السكري وأقراطًا ناعمة.

ياسمين رئيس جريئة في التوب القصيرة:

اختارت ياسمين رئيس اطلالة جريئة في التوب القصيرة والتنورة الماكسي، حيث كشفت عن جزء كبير من منطقة البطن، وهذا الأمر الذي أدى إلى أن تبدو الاطلالة غير أنيقة بشكل كافٍ، فلو كان خصر التنورة أعلى لكان اللوك قد بدا أجمل بالتأكيد.

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مايا دياب في اطلالة لافتة في التوب القصيرة والتنورة الماكسي:

مايا دياب من جهة أخرى اعتمدت هذه الموضة، حيث اختارت تنورة ماكسي لها شق طويل على الساق مع توب قصيرة، كلاهما من المخمل باللون الزهري الناعم، وقد أكملت اللوك بجوهرات ماسية عبارة عن أساور وعقد لافت.

هؤلاء النجمات وغيرهنّ اعتمدن موضة التنورة الماكسي مع التوب القصيرة، شاهدي الصورة وأخبرينا رأيكِ بهذه الصيحة

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