إطلالات رسمية للعودة للعمل من وحي حسن غنيم

القاهرة – لايف ستايل
يظهر الإعلامي السعودي حسن غنيم بالعديد من الأزياء الأنيقة المتنوعة التي تناسب ذوق الشباب في عمره، لذا جمعنا لكم اليوم أبرز إطلالاته الرسمية المناسبة للعمل، يمكنكم أن تستوحوا منها أفكارًا للعودة للعمل بعد العزل المنزلي.
إطلالات عملية بالبليزر
غالبًا ما يرتدي حسن البليزر باللون الأسود أو الرمادي أو الكحلي، بأشكال متعددة كالكاروهات والسادة، مع البناطيل العملية السوداء والكحلية والرمادية، وينسقها مع القمصان البيضاء والسوداء أو الجينز لإطلالة عصرية للشباب.
خيارات شبابية للعمل
لخيارات شبابية بالقمصان يُفضِّل حسن قمصان الجينز أو الزرقاء الرسمية أو البيضاء، مع البناطيل السوداء والساعات الفضية لإطلالات شبابية بسيطة تتسم بالأناقة.
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