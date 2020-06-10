موديلات فساتين جينز قصيرة لإطلالاتك هذا الصيف

من المعروف أن كل فتاة تهتم بأن يكون مظهرها مميزاً وجذاباً وملفتاً للأنظار، لذلك حتى تكون بأجمل حلّة لا بدّ من اختيار الملابس التي تناسبها فكيف إذا كانت فساتين قصيرة من الجينز صيفية؟



موديلات فساتين قصيرة من الجينز صيفية

فستان جينز قصير بأزرار من الامام من ADAM LIPPES



إذا وجدت الفتاة صعوبة في اختيار فستان قصير من الجينز يليق بها ويبرز مفاتنها، يجعلها متالّقة وجذّابة ما عليها سوى تحديد ما تودّ إخفاؤه من جسمها خاصة وأنه من أسهل قطع الملابس التي يمكن أن ترتديها.

تتمتّع فساتين الجينز القصيرة بتصاميم وأشكال منوّعة: منها الكلاسيكي المستوحى من قصّة القميص مع ياقة وأزرار أمامية، منها القصّات المبتكرة مع لمسات عصرية وأحياناً جريئة،ومنها طبعاً القصّات الأنيقة مع لمسات أنثوية.

فستان جينز قصير كلاسيكي من SAINT LAURENT



تفضّل معظم الفتيات الفستان الجينز الصيفي لانه يعكس إطلالتها الكاجوال والعصرية دون الحاجة الى بذل أي جهود، ويساعدها في التحرّك والتنقّل من مكان الى آخر دون الشعور بحرارة الصيف وبالتقيّد.

مهما اختارت الفتاة موديل فستان الجينز، ستجد سهولة كبيرة في اختيار الحذاء المناسب له شرط أن يكون من الألوان القوية لإبراز جمال الفستان وأناقته.

بإمكانكِ تنسيق فستانكِ الجينز القصير مع قميص أبيض تحته لإطلالتكِ الناعمة خلال اليوم.

بعض فساتين الجينز القصيرة تكون مستوحاة من القمصان بقصّة منسدلة وبسيطة.

Advertisements

فستان جينز قصير جينز من GANNI



بإمكانك التألّق مع أي موديل من فستانكِ الجينز القصير من خلال ارتداء حذاء رياضي أو صندل صيفي دون كعب للشعور بالراحة .

الجئي الى تزيين فستانكِ الجينز القصير الكلاسيكي بحزام ناعم على خصركِ لتضفي على طلّتكِ لمسة أنثوية لا مثيل لها.

بما أن فستانكِ الجينز القصير ينقصه بعض الحيوية، لم لا تزيّنيه بإكسسوارات لافتة كالمجوهرات الناعمة على سبيل المثال أو حتى حقيبة يدّ عصرية.

أما فستان الجينز القصير الكلوش فهو يناسب جميع الأذواق وأشكال الجسم.

فستان جينز قصير باللون الازرق من PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI



اختاري فستاناً قصيراً من الجينز يتميّز بزينة على أكتافه كالشراريب على سبيل المثال لا الحصر.

بعدما كان الجينز لون واحد أصبح فيه العديد من الدرجات والالوان منها: الجينز الكحلي الغامق، الفاتح،الأزرق الناعم وهو من الألوان المفضلة لدى معظم الفتيات والسيدات لأنه يناسب يومياتها.

قد يهمك ايضا:

أموديلات جديدة من "الشورت الجينز الطويل" تُناسب موضة 2020

جمل ستايلات الجينز صيف ٢٠٢٠