ضروري للوقاية من كورونا.. إليك أعراض نقص فيتامين د ومصادره الطبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نصحت وزارة الصحة، بتناول الفيتامينات من مصادرها الطبيعية بهدف تقوية المناعة للتصدي لفيروس كورونا "كوفيد 19"، ومنها فيتامين "د".

وهناك العديد من الأعراض التي تؤكد أن الجسم يعاني من نقص فيتامين د، وفق ما ذكر موقع "healthline":

1- كثرة الإصابة بالعدوى:

أحد أهم أدوار فيتامين "د"، هو الحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك حتى تتمكن من محاربة الفيروسات والبكتيريا التي تسبب المرض، حيث يتفاعل بشكل مباشر مع الخلايا المسؤولة عن مكافحة العدوى، لذا إذا كنت غالبا ما تمرض، خاصة مع نزلات البرد أو الأنفلونزا، فقد يكون سبب ذلك انخفاض مستويات فيتامين د عاملا مساعدا.

2- التعب والإرهاق:

يمكن أن يكون للشعور بالتعب أسباب عديدة، وقد يكون نقص فيتامين د أحد هذه الأسباب.

3- آلام العظام والظهر:

يساعد فيتامين د في الحفاظ على صحة العظام بعدد من الطرق، حيث إنه يحسن امتصاص الجسم للكالسيوم، فقد يكون ألم العظام وآلام أسفل الظهر علامات على نقص فيتامين د في الدم، كما أنه يسبب الشعور بالألم في الظهر خاصة خلال ممارسة الأنشطة اليومية.

4- الاكتئاب:

قد يكون المزاج أيضا علامة على نقص فيتامين د، خاصة عند كبار السن، ولكن تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين د يساعد في التخلص من هذه الحالة المزاجية.

5- ضعف التئام الجروح:

قد يكون الشفاء البطيء للجروح أيضا علامة على أن مستويات فيتامين د منخفضة للغاية، لأن له دور في السيطرة على الالتهاب ومكافحة العدوى ومهم للشفاء.

6- تساقط الشعر:

غالبا ما يربط البعض تساقط الشعر بالإجهاد، وهو بالتأكيد سبب شائع، ومع ذلك، عندما يكون تساقط الشعر شديدا، فقد يكون ناتجا عن مرض أو نقص المغذيات.

ربما يرتبط تساقط الشعر لدى النساء بانخفاض مستويات فيتامين د، فمرض الثعلبة هو مرض مناعي ذاتي يتميز بفقدان حاد للشعر من الرأس وهو مرض مرتبط بنقص فيتامين د.

7- آلام العضلات:

غالبا ما يصعب تحديد أسباب آلام العضلات، ولكن هناك بعض الدلائل على أن نقص فيتامين د قد يكون سببا محتملا لآلام العضلات لدى الأطفال والبالغين، فهناك ارتباط بين الألم المزمن وانخفاض مستويات فيتامين د في الدم.

8- هشاشة العظام:

يلعب فيتامين "د" دورا حاسما في امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام، وقد يعتقد العديد من كبار السن الذين تم تشخيص إصابتهم بهشاشة العظام أنهم بحاجة إلى تناول المزيد من الكالسيوم ومع ذلك، قد يكون لديهم نقص في فيتامين د أيضا.

ويعتبر انخفاض كثافة المعادن في العظام مؤشرا على أن العظام فقدت الكالسيوم والمعادن الأخرى، هذا يضع كبار السن، وخاصة النساء، في خطر متزايد من الكسور.

المصادر الطبيعية للحصول على فيتامين "د":

السلمون:

من الأسماك الدهنية الغنية بفيتامين د، ويحتوي على نحو 1000 وحدة دولية من فيتامين د، وهو ما يسد الاحتياج اليومي للجسم من هذا الفيتامين.

- صفار البيض:

بالرغم من فوائد تناول البيضة كاملة، إلا أن صفاره يعتبر مصدرا من مصادر فيتامين د، إذ يحتوي على 37 وحدة دولية من فيتامين د.

-التونة:

تحتوي التونة على 268 و.د من الفيتامين، بالإضافة انها تعتبر مصدر جيد للنياسين وفيتامين ك.

- حليب الأبقار:

وعادة ما يحتوي على نحو 115-130 و.د لكل كوب، بما في ذلك الكالسيوم والفوسفور.

- عصير البرتقال:

يساعد تناول كوب من عصير البرتقال على الإفطار، على امداد الجسم بـ 12 % من احتياجات الجسم لفيتامين د.

- حليب الصويا:

يعتبر من أحد المنتجات التي توفر الفيتامينات والمعادن الأساسية لصحة جسم الإنسان، مثل فيتامين د.

- الزبادي:

يساعد تناول اللبن الزبادي في زيادة امتصاص الكالسيوم في الجسم، حيث إنه يساعد كوب من الزبادي على تلبية 20 % من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين "د".