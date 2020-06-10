لحماية نفسك وغيرك.. الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة والتخلص منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بعد تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء التواجد في الأسواق والمنشآت الحكومية والمحلات والبنوك وأثناء التواجد في وسائل المواصلات العامة، أصبحت الكمامة إجباريا.

وأوصت منظمة الصحة العالمية، بارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا، وقدمت مجموعة من الإرشادات التي يجب اتباعها أثناء التخلص من الكمامة:

- يجب عدم لمس الجهة الأمامية من الكمامة.

- الحرص على خلع الكمامة من خلال نزع الشريط المطاطي من خلف الأذنين، مع الحرص على إبعادها عن الوجه والملابس لتجنب ملامسة أجزاء الكمامة التي يحتمل أن تكون ملوثة.

- التخلص من الكمامة فور استعمالها بإلقائها في سلة المهملات.

- ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون بعد لمسها، أو فركها بمطهر كحولي.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، مجموعة من الإرشادات للطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة:

- قبل ارتداء الكمامة يجب فرك اليدين بالمطهر الكحولي، أو غسلهما بالماء والصابون.

- لا بد من تفقد الكمامة وتأكد من خلوها من الشقوق والثقوب.

- مسك الكمامة من الجانبين ووضعها على الأذن.

- يتم سحب الجزء السفلي من الكمامة لتغطية منطقة الذقن جيدا.

- الحرص على تغطية الفم والأنف بالكمامة، مع التأكد من وضعها بإحكام على الوجه بحيث لا يكون هناك أي فراغ بين الوجه والكمامة.

- تجنب لمس الكمامة أثناء ارتدائها، وفي حالة لمسها يجب غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي.

وشددت المنظمة على ضرورة عدم استخدام كمامة ممزقة أو رطبة، مع عدم وضع الكمامة على فمك أو أنفك فقط، وعدم ارتداء كمامة فضفاضة وواسعة، وعدم لمس الجهة الخارجية للكمامة.

ونصحت أيضا بضرورة عدم نزع الكمامة للتحدث مع الآخرين، وعدم ترك الكمامة في مكان يصل إليه الآخرون، وعدم استخدام الكمامة مرة أخرى.