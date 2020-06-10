استشاري أمراض صدرية للمعزولين منزليا: اتجه فورا للمستشفى في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

العديد من مصابي فيروس كورونا من الحالات البسيطة أو المتوسطة، أو المشتبه بإصابتهم يعزلون أنفسهم داخل المنزل، تنفيذًا لقرار وزارة الصحة بأن المستشفيات ستكون مخصصة فقط للحالات الحرجة بهدف توفير أسرّة لهم.

وضيق التنفس من بين أعراض المرض، غير إنه قد يعد مؤشرًا خطرًا، وذلك وفق ما قاله الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة التدخين وأمراض الصدر، موضحًا لـ"الخليج 365"، أنه عند ظهور عرض ضيق التنفس الشديد على المصاب، لا يجب البقاء في المنزل، لأن ذلك يمثل خطورة على صحته، وينبغي عليه الاتصال بالمستشفى فورا والتوجه إليها، لأنه لا يوجد أي أدوية يمكن أن يأخذها داخل المنزل، لتهدئة التنفس.

وحذر "المغازي"، من تناول مصابي كورونا السجائر أثناء تلقيه العلاج، حيث إن ذلك من مسببات ضيق التنفس أكثر من اللازم.

وجه رئيس جمعية مكافحة التدخين، مجموعة من النصائح للمعزولين منزليا:

- تحديد غرفة منفصلة للمريض، وإذا أمكن حمام منفصل عن باقي أفراد الأسرة.

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- الحرص على تعقيم وتطهير الحمام جيدا بالكلور.

- من الضروري تهوية الغرفة جيدا.

- وضع أفراد أسرته الطعام، أمام باب الغرفة.

- الاهتمام بالتغذية المتوازنة، التي تحتوي على العناصر الغذائية الفيتامينات، التي تقوي الجهاز المناعي.

- دعم أهل المصاب له نفسيا، من خلال الحديث معه حول الأخبار السارة، وتشجيعه بأنه قادر على الشفاء.

- تجنب مشاهدة وسماع الأخبار الخاصة بفيروس كورونا، ومن الأفضل مشاهدة الأفلام والمسرحيات الكوميدية.