موديلات بلايز شيفون صيفية من غادة بهاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:42 مساءً - لا تخلو خزانة امرأة من بلايز الشيفون، فهي من القطعة الأساسية كل صيف وصالحة لجميع المناسبات سواء رسمية تحت بدلة عمل أو كاجوال على بنطلون جينز، فالأمر فقط يتحدد بستايل كل مناسبة وكذلك بالطبع مع الإكسسوارات. جمعنا لك أجمل موديلات البلايز الشيفون لتختاري منها الأجمل وما يتلاءم مع أسلوبك.

بلايز بأكمام طويلة

بلايز بأكمام طويلة



إذا كنت تحبين الإطلالات الكلاسيكية بلمسة فخمة، فبالتأكيد ستكونين من محبات بلايز الشيفون بأكمام طويلة، التي تضيف لمسة أناقة ورقي على إطلالتك خاصة للمحجبات.

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بلايز مطبّعة بالورود

بلايز مطبّعة بالورود



لإطلالة شديدة الأناقة من الممكن ارتداء بلوزة من الشيفون مطبعة بالورود على تنورة بلون إحدى الورود في البلوزة أو أحد الأشكال بها، ومن الممكن لبسها على تنورة طويلة أو تنورة قصيرة.

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بلايز ذات ياقة ملوّنة

بلايز ذات ياقة ملوّنة



تناسب البلايز ذات الياقة الملوّنة كل إطلالاتك العصرية والرسمية. فيمكنك اختيارها بالألوان الصاخبة أو الملفتة لإطلالةٍ كاجوال عصرية، كما من الممكن أن تختاريها بالألوان الأساسية أو بأسلوب رسمي ناعم لإطلالتك اليومية في العمل.

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البلايز الطويلة من الخلف

البلايز الطويلة من الخلف



من الموديلات الغريبة والمختلفة البلايز القصيرة من الأمام والطويلة من الخلف تليق مع جميع أنواع الجسم، اعتمدي هذه البلايز في إطلالاتك اليومية العصرية والكاجوال ونسّقيها مع الجينز الواسع أو البناطيل بالقصّة الضيقة.

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بلايز بطبعة النمر

بلايز بطبعة النمر



عادت موضة اللون النمري لتكون واحدة من أبرز الصيحات الأكثر طلباً ولا تزال رائجة نظراً لجمال هذا اللون وشياكتها اللافتة والتي تليق بمختلف الإطلالات.

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بلايز شيفون مطرزة

بلايز شيفون مطرزة



لإطلالة مسائية من الممكن لبس بلوزات من الشيفون السادة مع تطريز خفيف على الصدر أو على الكتف.