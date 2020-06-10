حقائب شانيل المفضلة لدى الفاشينيستا العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:42 مساءً - أشارت دراسة جديدة الى أن حقائب شانيل قد تزايدت قيمتها بأكثر من 70 بالمئة في الخمس سنوات الماضية. فهذه قفزة أكبر من سوق البورصة وسوق بيع المنازل.

لطالما كانت حقيبة شانيل هي المفضلة لدة النجمات والفاشينيستا العالميات ونجن سنرصد لك أجمل حقائب شانيل التي اختارتها الفاشينيستا العربيات.

تابعي المزيد:دار "شانيل" تُحضر مُفاجآت لإطلاق حقيبة يد جديدة!





نتالي فنج







وجد موقع Baghunter ،الذي يعيد بيع الشنط الفاخرة ، في وقت سابق بأن حقائب البركين تشكل استثمار أقل مجازفة من الذهب وأسهم البورصة وكثير من السيدات يتخذن من أبحاثه على أنها نصائح إقتصادية أساسية خصوصاً أنه يمنحنا نظرة على كيف تكسب المنتجات الفاخرة القيمة مع مرور الوقت، لطالما أنك لا تتسببين بتلف جلودها وتبقينها بحالة ممتازة.





Chanel Medium Classic Flap Bag

Advertisements



ويرتكز الموقع في دراسته على حقيبة Chanel Medium Classic Flap Bag والتي أطلقت لأول مرة في العام 1955 وحينها عندما وصلت الى البوتيكات، كان سعرها 220 دولار أميركي فقط وبحلول العام 1990، وصل سعرها الى 1150 دولار. في العام 2016، بلغ سعرها 4900 دولار. فبالإجمال، تزايد سعرها بنسبة حوالي 72 بالمئة ما بين العام 2010 والعام 2015! هذا وقد وجد الباحثون تزايد بالأسعار ممثال أو أقل بنسبة صغيرة لحقيبة Chanel Reissue 2.55 بحجميها 226 و227 وحقيبة شانيل بوي بحجميها الصغير والمتوسط.

تابعي المزيد:دار "شانيل" تُحضر مُفاجآت لإطلاق حقيبة يد جديدة!



لانا الساحلي







بعض من ارتفاع السعر قد يكون بسبب التضخم، ولكن هذا حتماً ليس السبب الرئيس. وتفترض الدراسة بأن شانيل رفعت أسعارها لزيادة أرباحها ولكي تبقي على حصرية علامتها. فأسعارها لم تكن في ارتفاع متزايد على الدوام، فقد كان ثمة بعض الأعوام حين ارتفعت الأسعار بشكل كبير وفي سنوات أخرى بقيت فيها الأسعار على ما هي عليه. وبهذا الصدد، صرحت شانيل في العام 2014 لموقع Racked: "مثل كل الماركات الفاخرة، نحن نعدل أسعارنا بانتظام وفقاً لتغيير عارضاتنا، تكاليف الإنتاج، أسعار المواد الخام وتقلبات أسعار الصرف".





إذاً وبالنظر الى أسعار الشنط في الأعوام القليلة الماضية من دار شانيل، من اللآمن أن نقول بأن اقنائك لشنطة شانيل يعتبر إرث مثالي غاية بالفخامة!

تابعي المزيد:هكذا زيَّنت حقائب شانيل إطلالات أجمل النجمات