أحدث موديلات التونيك للمحجبات لصيف ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:42 مساءً - يناسب التونيك إطلالاتكِ لكل الفصول، ولا سيّما الصيف، سواء إن كانت خاصة بالمحجبات أو غير المحجبات، ويتميز بحشمته وخياراته المتنوعة في تصميماته التي تحاكي خطوط الموضة، بالإضافة إلى الراحة والسهولة في الحركة، ويُعتبر من القطع الأساسيّة للمحجبات، لذا جمعنا لكِ أبرز تنسيقاته مع نصائح لارتدائه.



أفكار لتنسيقات التونيك

تنسيقات التونيك



يمكنكِ عزيزتي ارتداء التونيك بعدة طرق؛ كاختيار التونيك الأزرق مع بنطال أبيض وعقد فضي، أو ارتداء التونيك المصمم بتدرجات الجينز مع بنطال أبيض وحجاب أحمر؛ لخيار حيادي أنيق، أو تنسيق التونيك الناعم المصمم بقماش الجينز مع بنطال وحذاء يكسوهما اللون الأسود، ويمكنكِ الظهور بالتونيك الأحمر مع بنطال وحجاب رماديين، ولفصل الشتاء تأنقي بالتونيك الرمادي الواسع مع بنطال أسود بسيط، ولزيّ شبابي؛ تجمَّلي بالتونيك الزهري أو المصمم بأي لون محبب لكِ مع بنطال جينز وحذاء وحجاب بألوان حيادية.

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نصائح لارتداء التونيك

ارتداء التونيك



على الرغم من سهولة تنسيق قطع التونيك، فإن بعض الفتيات المحجبات يواجهن صعوبة في ارتدائه، لذا نقدِّم لكِ هذه النصائح المهمة لارتدائه: تجنَّبي تنسيق التونيك مع التنورة أو البنطال الواسعين، واختاريهما بشكل ضيق أو مناسب للجسم بألوان حيادية سادة؛ ليليق أكثر بموديل التونيك، وتجنبي أيضًا اختيار التونيك المصمم بقَصَّة واسعة، واحرصي على تضييقه في منطقة الخصر بالحزام، واختاري الحذاء حسب مناسبتك، وإذا أردتِ مزيدًا من الأناقة؛ فاختاري الحذاء ذا الكعب المتوسط، بينما إن ارتديتِه ليوم عمل طويل أو في مشاويرك اليومية، فنسِّقيه مع الحذاء الرياضي أو الـ"فلات".

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