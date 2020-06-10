فوائد الحلزون للبشرة..هل تجرئين على تجربته؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:42 مساءً - تستخدم الإفرازات التي ينتجها الحلزون في العديد من كريمات العناية بالبشرة والتجميل، لا سيّما لشدّ الوجه والتخلّص من البثور. لكن اليابان تخطّت حدود استخراج المستحضر اللازم إلى استخدامه طازجاً عبر وضع الحلزون مباشرة على الوجه ليتنقل ويفرز الموادّ المفيدة على البشرة. إليك تفاصيل هذه التجربة الغريبة وفوائدها!

فوائد الحلزون على البشرة

للحلزون فوائد عديدة للبشرة

حوّلت علاجات اليابان الحلزون إلى مصدر أساسي لتجميل البشرة. وسرعان ما انتشرت هذه التقنية في الدول الأخرى، نظراً إلى فاعليتها. تقتضي هذه التقنية وضع 3 أنواع من الحلزون على وجهك حتى تتنوّع الإفرازات لتشكّل مزيجاً ينظّف الوجه، ويزيل الحبوب، ويُبعد آثار الشيخوخة.

يشير الخبراء اليابانيون إلى أنّ هذا العلاج، وعلى الرغم من غرابته، يُساعد على الاسترخاء، وليس له أيّ خطورة، إذ إنّ الحلزون لا يقترب من الأنف، ولا من الفم، ولا من العينين. وتجدر الإشارة إلى أنّ الحلزون، الذي يُستخدم للعلاج، يُربّى بشكل مخصّص وصحيّ، ولا يأكل سوى الفواكه والخُضر، كما أنه يستخدم مرة واحدة على الوجه، وبعدها يُترك لمدّة 4 أيام قبل معاودة استخدامه. هذا يضمن نظافة التقنية، وعدم انتقال الأمراض الجلدية من شخص إلى آخر.

يؤكد الخبراء أنّ الحلزون قادر على علاج كلّ الأمراض الجلدية الشديدة، بشكل طبيعي وطويل الأمد، إذ إن إفرازاته خالية من الموادّ الكيميائية.

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لعلاج مشاكل البشرة

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علاج حب الشباب

تساعد المادة التي يفرزها الحلزون على التخلص من الجراثيم الضارة التي تسبب حب الشباب، فهي بمثابة مادة تقوم بتطهير البشرة وتمنع سد مسامها.

تأخير ظهور التجاعيد

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يحتوى السائل الرقيق الأبيض الذي يفرزه الحلزون، على مادة الإيلاساتنين، التي تعمل على معالجة الخطوط الدقيقة التي تظهر على الجلد، فضلًا عن أنها تحفز البشرة على تجديد خلاياها، ما يقلل من فرص ظهور علامات الشيخوخة.

ترطيب البشرة

يحتوى الجل الذي يفرزه الحلزون على حمض الهيالورونيك، الذي يحفز إنتاج الكولاجين الضروري لنضارة ونعومة، ما يقلل من فرص تعرضها للجفاف والتشقق.

التخلص من تصبعات البشرة

تعاني الكثيرات من النساء من تصبغات البشرة، نتيجة استخدام مستحضرات التجميل الرخيصة والتعرض المباشرلأشعة الشمس لفترة طويلة، هنا يساهم الحلزون في الحفاظ على لون البشرة، إلى جانب تخلصك من الهالات السوداء والبقع الداكنة.



هل تجرئين على تجربة هذا العلاج؟

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