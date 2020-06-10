علاج حب الشباب بخلطات طبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 يونيو 2020 07:42 مساءً - علاج حب الشباب، بعيدًا عن ارتياد صالونات التجميل واستخدام المستحضرات التجميلية التي تُعنى بحل مشكلة ظهور حب الشباب والبثور في الوجه، يمكنكِ تطبيقها من خلال تحضير بعض الخلطات الطبيعية، خصوصًا تلك الغنية بخصائص مضادة للبكتيريا، ومضادة للالتهابات، ما يعني أنّها تقضي على البكتيريا المُسبّبة لظهور البثور، وتساعد في علاج حب الشباب. كما أنّ هذه الخلطات لا تحمل آيّ أثار سلبية ولا تُسبّب الحساسية، وأيضًا غير مكلفة. لذا، "الخليج 365.نت" اختار لكِ أهم الخلطات الطبيعية الآمنة لعلاج حب الشباب والأكثر فاعلية.



علاج حب الشباب بـ 5 خلطات طبيعية



1-الألوفيرا لعلاج حب الشباب

تتمتّع الالوفيرا بميزات جمالية، لا سيما في علاج مشكلات البشرة



الألوفيرا، نبتة تتميّر بخصائصها المضادة للالتهاب، وقد أُدرجت في العديد من العلاجات الجمالية؛ لقدرتها على علاج العديد من مشكلات البشرة، كالحروق والاحمرار وتهيّج الجلد، وكذلك علاج حب الشباب. من الأفضل استخدام ورقة من نبات الصبّار الطبيعية، من خلال تطبيق الهلام مباشرةً على البثور، وتركها لمدة 10 دقائق ومن ثم غسله بالماء البارد.



2-خلطة صودا الخبز

تتميّز الصودا بفوائد جمالية عد



تُعرف صودا الخبز بفاعليتها في علاج حب الشباب؛ لغناها بمضادات للجراثيم. اخلطي مقدار ملعقة صغيرة من الصودا مع القليل من الماء، للحصول على عجينة لينّة. ضعي العجينة على البثور يوميًّا لمدة أسبوع، للحصول على النتيجة التي ستفاجئكِ حتمًا.

ويمكنكِ أيضًا، استخدام الصودا كمقشّر للتخلّص من الجلد الميت؛ إذ تتغلغل بالمسامّ وتقوم بعمل سحري.



3-عصير الليمون لعلاج حب الشباب

عصير الليمون يساعد في التخلّص من حب الشباب



للّيمون الحامض قدرات تقشير مهمّة؛ لاحتوائه على حمض الستريك. كما أنّ عصير الليمون يعمل على تجفيف البشرة، والحدّ من إفراز الزيوت التي تسدّ المسام. يمكنكِ مزج عصير الليمون مع اللبن العضوي لتجنّب الوخز. واحرصي على غسل الوجه جيدًا قبل الخروج في الشمس لمنع تصبّغ البشرة.

حين يتم إنتاج الكثير من الزهم، يسدّ بصيلة الشعر ويؤدي إلى نمو البكتيريا، ما يؤدي إلى البثور في الوجه والعنق والظهر. وهناك العديد من العوامل المسؤولة عن هذه المشكلة الجلدية، مثل الوراثة، أو الشدة التي تؤثر على تركيزات الهرمونات.

هناك العديد من المنتجات التي يُفترض أنها تعالج حبّ الشباب، ولكن من دون نتيجة بالضرورة. في ما يلي قائمة من 6 علاجات طبيعية لمكافحة حب الشباب، وهي علاجات فعالة وغير مكلفة.

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4-العسل لعلاج حب الشباب

يتمتّع العسل بمضاد حيوي يساعد في التخلص من شوائب الجلب



يُستخدم العسل منذ زمن طويل كمنتَج تجميلي. فهو مضادّ حيوي ومضادّ للبكتيريا طبيعي، يساعد في التخلص من شوائب الجلد. وقد تسبّب بعض منتجات التجميل تهيّج البشرة والتهابها وسدّ المسام. لذا، فإنّ العسل يغذّي البشرة ويرطّبها. ضعي كمية صغيرة من العسل على المنطقة المراد علاجها، وقومي بالتدليك، ثم اتركيه يجّف، وبعدها، اشطفي الوجه بماء فاتر لضمان عدم ترك أيّ آثار للعسل على الوجه.

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5- خلطة زيت جوز الهند

زيت جوز الهند، يُخفّف ندوب حب الشباب في البشرة



يتمتّع زيت جوز الهند، بخصائص علاجية مهمة، فهو يرطّب البشرة ويكافح البثور، ويحلّ جميع مشكلات البشرة. إضافة الى أنّه يخفّف ندوب حب الشباب. نظّفي الوجه جيدًا، ثم ضعي زيت جوز الهند لترطيب البشرة. وعلى الفور ستلاحظين تغيّرًا ملحوظًا في بشرتِك؛ إذ تصبح أكثر نعومة.

ما يجب معرفته عن حب الشباب

يظهر حب الشباب في البشرة، لا سيّما في الوجه من جرّاء انسداد مسام البشرة، بسبب تراكم خلايا الجلد الميتة، وزيادة إفراز الزيوت الناتجة عن ازدياد عدد الغدد الدهنية في البشرة. وأيضًا أسباب أخرى تساهم في ظهور حب الشباب كعامل الوراثة، وعدم اتّباع نظام غذائي صحي متوزان، وحدوث خلل في الهرمونات.

أسباب ظهور حب الشباب

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