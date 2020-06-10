مما لاشك فيه أن هيفاء وهبي تعتبر واحدة من أكثر النجمات أناقة في الوطن العربي، وأيقونة من أيقونات الموضة. وعلى مر السنوات ومنذ دخولها عالم الأضواء، وهي تختار وتنسق إطلالات لافتة تبتكر من خلالها صيحات عصرية، لا تلبث أن تعتدمها مختلف النساء في الوطن العربي بشكل فوري. واليوم جمعنا لك بالصور إطلالات لهذا الصيف مستوحاة من هيفاء وهبي، تجمع بين الأناقة والأسلوب العصري الشبابي.



تنسيق جمع بين الأناقة والعصرية في البنطلون الكارو اعتمدته هيفاء وهبي:



لوك صيفي جمع بين الأناقة والعصرية نسقته هيفاء وهبي في إحدى المناسبات المسائية. وقد اختارت فيه بنطلونا قماشيا بنقشة الكارو باللونين الأسود والأبيض، نسقت معه توب بيضاء من دون أكمام، وأكملت اللوك بصندل كعب عال وحقيبة يد باللون الذهبي.



هيفاء وهبي في تنسيق باللونين الأخضر والأبيض:



أطلّت هيفاء وهبي على جمهورها مؤخراً بإطلالة مشرقة اتسمت بالأنوثة والأناقة. وقد اختارت فيها بنطلونا قماشيا باللون الأخضر بقصة أرجل واسعة، نسقت معه قميصا حريريا باللون الأبيض مزينا بشريطة على الرقبة، وأكملت اللوك بصندل كعب عال من الجلد العسلي، وأكسسوار ذهبي زينت به شعرها.



إطلالة صيفية في الجينز نسقتها هيفاء وهبي:



كثراً ما تعتمد هيفاء وهبي إطلالات شبابية في الجينز. وهنا شاهدناها في تنسيق مميز مواكب للموضة، اختارت فيه بنطلون جينز سكيني باللون الأزرق الداكن مع توب بقصة الكتف الواحد من قماش الميتالك، وأكملت الإطلالة بحقيبة على الخصر من الجلد باللونين الأسود والأحمر، وحذاء كعب عال بنقشة جلد النمر.

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فستان فوشيا تألقت به هيفاء وهبي:



إطلالة أنثوية ناعمة فيها لمسات من الجاذبية، نسقتها هيفاء وهبي، وقد اختارت فيها فستان ميدي من قماش الموسلين باللون الفوشيا ياقته وأطراف أكمامه باللون الأبيض، مستوحاة من القميص. وكانت قد نسقت معه حذاء كعب عال أنيقا من كريستيان لوبوتان Christian Louboutin مزينا بالأربطة، وحقيبة كلاتش سوداء صغيرة.

إطلالات لهذا الصيف استوحيها من هيفاء وهبي، تنوعت بين التنسيقات الكاجوال والتنسيقات الأكثر رسمية، لتتألقي بأساليب تجمع بين الأناقة والعصرية في آن واحد.

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