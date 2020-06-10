تصاميم فساتين خطوبة بأكمام مكشوفة لعروس 2020

تتسم فساتين الخطوبة المكشوفة ميزة خاصة وهي إظهار العروس باطلالة جذّابة الى أبعد الحدود خاصةً لابراز المنطقة العليا من جسدها .ويطلق عليها اسم الـOff Shoulders أو الـCold Soulders، وهي صيحة الفساتين التي تكشف الأكتاف، لتضيف لمسة أنثوية حالمة للعروس، وقد برزت هذه الصيحة بقوة هذا العام، ويمكن للعروس تطبيقها لتحصل على إطلالة رومانسية تحاكي شخصيتها.



فساتين خطوبة 2020 تكشف الأكتاف بأكمام طويلة

تعد الفساتين الكاشفة للأكتاف بالأكمام الطويلة من أبرز صيحات الموضة الرائجة، والتي طبقتها العديد من النجمات وتفضلها كثير من العرائس حول العالم، وهي مثالية للعروس التي تملك ذراعين ممتلئين، وتمنح العروس إطلالة فخمة مثل الأميرات.

قدم المصمم طوني ورد Tony Ward فستان منفوش يكشف الأكتاف وبأكمام طويلة شفافة، وتميز باللون الأزرق الفاتح الذي يمنح العروس إطلالة ملكية ناعمة.

كما قدم المصمم اللبناني زياد نكد Ziad Nakad فستان فخم بتنورة منفوشة ومرصع بتطريزات برّاقة بقصّة أوف شولدر مع أكمام طويلة بصيحة الجرس.

وأعجبتنا فساتين المصمم اللبناني زهير مراد Zuhair Murad الكاشف للأكتاف مع أكمام طويلة وتطريزات برّاقة، مثل الفستان الأحمر والفستان الأزرق الزاهي، فهي ألوان قوية وجريئة للعروس.



فساتين تكشف الأكتاف بدون الأكمام

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أيضًا برزت صيحة فساتين الخطوبة الكاشف للأكتاف مع أكمام قصيرة أو بدون أكمام، حيث تنسدل الحمّالات على الذراعين بلمسة أنثوية جذابة.

قدم المصمم اللبناني ايلي صعب Elie Saab فستان أحمر ناعم بتنورة A Line وبقصّة كاشفة للأكتاف مع وشاح شيفون ينسدل من الحمّالات.

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