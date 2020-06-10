القاهرة - لايف ستايل
تتسم فساتين الخطوبة المكشوفة ميزة خاصة وهي إظهار العروس باطلالة جذّابة الى أبعد الحدود خاصةً لابراز المنطقة العليا من جسدها .ويطلق عليها اسم الـOff Shoulders أو الـCold Soulders، وهي صيحة الفساتين التي تكشف الأكتاف، لتضيف لمسة أنثوية حالمة للعروس، وقد برزت هذه الصيحة بقوة هذا العام، ويمكن للعروس تطبيقها لتحصل على إطلالة رومانسية تحاكي شخصيتها.
فساتين خطوبة 2020 تكشف الأكتاف بأكمام طويلة
تعد الفساتين الكاشفة للأكتاف بالأكمام الطويلة من أبرز صيحات الموضة الرائجة، والتي طبقتها العديد من النجمات وتفضلها كثير من العرائس حول العالم، وهي مثالية للعروس التي تملك ذراعين ممتلئين، وتمنح العروس إطلالة فخمة مثل الأميرات.
قدم المصمم طوني ورد Tony Ward فستان منفوش يكشف الأكتاف وبأكمام طويلة شفافة، وتميز باللون الأزرق الفاتح الذي يمنح العروس إطلالة ملكية ناعمة.
كما قدم المصمم اللبناني زياد نكد Ziad Nakad فستان فخم بتنورة منفوشة ومرصع بتطريزات برّاقة بقصّة أوف شولدر مع أكمام طويلة بصيحة الجرس.
وأعجبتنا فساتين المصمم اللبناني زهير مراد Zuhair Murad الكاشف للأكتاف مع أكمام طويلة وتطريزات برّاقة، مثل الفستان الأحمر والفستان الأزرق الزاهي، فهي ألوان قوية وجريئة للعروس.
فساتين تكشف الأكتاف بدون الأكمام
أيضًا برزت صيحة فساتين الخطوبة الكاشف للأكتاف مع أكمام قصيرة أو بدون أكمام، حيث تنسدل الحمّالات على الذراعين بلمسة أنثوية جذابة.
قدم المصمم اللبناني ايلي صعب Elie Saab فستان أحمر ناعم بتنورة A Line وبقصّة كاشفة للأكتاف مع وشاح شيفون ينسدل من الحمّالات.
قد يهمك أيضا:
التنورة غير المتماثلة تتصدر موضة صيف 2020
فساتين زفاف رائعة للعروس السمينة
كانت هذه تفاصيل خبر تصاميم فساتين خطوبة بأكمام مكشوفة لعروس 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.