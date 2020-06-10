أجمل تسريحات شعر كيرلي للعروس الجريئة

هناك الكثير من الخيارات التي يمكن للعروس صاحبة الشعر الكيرلي أن تختارها تسريحة لشعرها يوم زفافها، لذا إذا كنت عروساً وتحضرين إلى حفل زفافك وترغبين في التمتع بشعر طبيعي صحي مموج بحالته الطبيعية، إليك العديد من تسريحات الشعر التي يمكنك تجربتها يوم زفافك لتستمتعي بلوك رائع ومميز يليق بك.

إذا كان شعرك قصيراً وكيرلي فهنا يمكنك محاولة زمه إلى أعلى مع وضع إكسسوار شعر مميز head piece. أو بإمكانك ربط الشعر إلى الخلف بهيئة كعكة منخفضة مع تثبيت طرحة الزفاف عليها.

أما إن كنت عروساً وتتمتعين بشعر كيرلي طويل، فهناك الكثير من الخيارات تنتظرك منها أن تتركي شعرك الكيرلي منسدلاً وتزينيه بتاج رقيق أو تقومي برفع جزء منه مع تزيينه بتاج من الزهور، وترك الجزء الأخير منسدلاً.

في النهاية ستجدين العديد من الخيارات للشعر الكيرلي الطويل في انتظارك لتستمتعي بشكل رائع يوم زفافك.



وصفة للعناية بالشعر الكيرلي

تساعد على تغذية بصيلات الشعر وحمايتها من التلف، كما أنّها تحافظ على رطوبة الشعر وتسيطر على الجفاف، التقصّف والتجعّد.

مكوّناتها:

¼ كوب من بذور الكتّان.

كوبان من الماء.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقتان كبيرتان من زيت عبّاد الشمس.

توضع بذور الكتّان والماء في وعاء على النار إلى أن يصبح الخليط هلاميّاً، ثمّ يترك حتى يبرد ليصفّى ويوضع في زجاجة نظيفة ومن ثمّ يضاف له زيت عباد الشمس والجلسرين. ترجّ الزجاجة جيّداً ويوزّع منها على الشعر المغسول سابقاً. يترك لمدّة ساعتين قبل غسله ثانية بالماء والشامبو.

تكرّر الوصفة مرّتين إلى 3 مرّات في الأسبوع.

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