إطلالات الجينز من وحي النجمات العربيّات

من المؤكد أنّ الجينز من القطع الأساسية التي لا غنًى عنها في حياة أيّ فتاة، إذ إنه القطعة الوحيدة التي لا تغيب عن ساحة الموضة أبدًا، بل تتعدد تصميماته وتزداد وتتنوع مع كل موسم جديد، ولذلك يبقى الجينز محط جذب للكثير من الشابات وحتى النجمات اللواتي هنّ أيضًا يعشقن صيحة الجينز.



وعلى الرغم من بساطة الجينز إلا أنها من القطع التي يجب اختيارها بشكل ملائم ومناسب ليُظهر قوامكِ بشكل ممشوق ومميز، ويُظهر أنوثتكِ بطريقة عملية وعصرية.

ومن خلال النجمات يمكننا تعلّم الكثير من الدروس في عالم الأناقة وتنسيق الأزياء، ليس في اطلالات الحفلات والمناسبات فحسب، وإنما أيضًا من خلال اطلالاتهنّ اليومية في الشارع، وعلى وجه الخصوص الجينز الذي هو الخيار المفضل لدى النجمات للوك كاجوال عصري، ولكِ أنتِ أيضًا.



ويمكن من خلال مطالعة صور النجمات بالجينز، أن تستوحي أفكارًا للحصول على اطلالات مواكبة للموضة، بخاصة وأنهنّ يأخذن بنصائح الاختصاصيين في هذا الموضوع.

وفي هذا السياق لا يقتصر الجينز على البنطلون فقط، بل من الممكن أن يكون تنورة أو شورت أو حتى جاكيت.



نانسي عجرم بالجينز الممزق

نشرت النجمة اللبنانية مؤخرًا صورة بجاكيت جينز مكتوب عليها "أم البنات"، أحدثت الصورة ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.



هيفاء وهبي بإطلالة كاملة من الجينز

نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صورة لها باطلالة عصرية كاملة من الجينز، حيث ارتدت قميصًا وربطته على شكل الـ "الكروب توب"، مع بنطلون جينز بقصة مميزة تتناسب مع قوام جسدها.



يارا بإطلالة من الجينز على البحر

اختارت الفنانة يارا البنطلون الجينز لاطلالتها على البحر، حيث ظهرت باطلالة مفعمة بالحيوية.

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شيرين عبدالوهاب تقدم حفلاً بالجينز

تلجأ النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى ارتداء الجينز في حياتها اليومية، بخاصة خلال السفر، لتستمتع بالراحة وتحافظ على اطلالاتها العصرية، كما أنها أطلت في إحدى حفلاتها بالجينز.



كارول سماحة ببنطلون جينز

النجمة اللبنانية كارول سماحة دائمًا ما تلجأ إلى البنطلون الجينز في حياتها اليومية.



نوال الزغبي بالشورت الجينز

أطلت النجمة اللبنانية بصورة مميزة على جمهورها، بعد أن نشرت صورة لها وهي ترتدي شورت الجينز، حيث ظهرت باطلالة عصرية وعملية مميزة.

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