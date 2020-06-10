فساتين زفاف رائعة للعروس السمينة

جسمك مذهل، فلماذا لا تتباهى به؟ في حفل زفافك، يجب أن تشعري وكأنكِ ملكة، سواء كنتِ تحتفلين به على الشاطئ أو داخل قاعة أو حتى داخل المنزل، فهناك خيارات من فساتين الزفاف من شأنها أن تعبر عن شخصيتك في أي موسم، من التصميمات اللامعة إلى الفساتين الضخمة، هذه أجمل فساتين الزفاف للعروس الكيرفي.



فساتين بأكمام طويلة



إبراز منحنياتك وإظهار شخصيتك المذهلة في فستان بأكمام طويلة بهذا التصميم الأنيق هو الخيار المثالي لثوب الزفاف ومناسب خلال الأشهر الباردة أيضاً، إذا كنتِ مستعدة لاختيار تصميمات الأكمام الطويلة، فاختري خط العنق المتدلي أو مزين بذيل خلفي، فهو يضيف لمسة جذابة إلى النمط الكلاسيكي، من خط A إلى تصميم حورية البحر، سيصمد ثوب الزفاف هذا لسنوات عديدة.

فساتين قلب Heart Neckline



ستشعرين وكأنكِ أميرة لهذا اليوم في تصميم عنق القلب، هذا التصميم الجذاب هو خيار ممتاز لعروس مميزة، حيث أنه يعرض شكلك بشكل جميل بطريقة راقية وأنيقة، أضيفي زوج من الأقراط المتدلية، سواء كنتِ تفضلين تصميماً بدون حمالة أو بأكمام طويلة، ستبدين بمظهر رائع مثل عارضة أزياء.

فساتين على شكل حرف V



اشعري بالمرح والأناقة في فستان الزفاف مع رقبة على شكل V، سواء كانت بخامات سميكة أو أكثر خفة قليلاً، فهذه طريقة سهلة لوضع دوران جذاب على ثوبك دون إظهار الكثير، بما أن خط العنق هو نجم القطعة، فلن تضطري إلى المبالغة في المجوهرات، سيضيف زوج بسيط من الأقراط والوشاح شكل مثالي لهذا النمط الذي يشمل حورية البحر أو تصميم الـ Trumpet،لماذا لا تظهري شخصيتك المذهلة قليلاً؟



فساتين حورية البحر



للحصول على شكل الساعة الرملية، يمكنك النظر إلى ما وراء ثوب حورية البحر، هذا التصميم الذي يعانق الشكل الجذاب لجميع أنواع الجسم وهو تصميم لن يخرج من الموضة أبداً، من التنانير الحريرية إلى الساتان والدانتيل، هذا تصميم مذهل يمكن أن يبدو بسيطاً وأنيقاً أو لامعاً ومبهراً، اختاري من بين أكمام طويلة من الدانتيل أو أنماط غير مكشوفة أو بدون حمالات، إنه فستان زفاف سيجعل أي عروس تشعر وكأنها ملكة.



فساتين A-Line



اضيفي القليل من التقاليد إلى حفل الزفاف الخاص بكِ مع فستان A Line، هذه التصميمات الجذابة هي خيار ممتاز للعروس المستعدة للرقص طوال الليل، من خلال إنشاء خطوط ناعمة ونظيفة من الخصر إلى أسفل الفستان، يمكنك أن تشعري بروعة في لحظة، للحصول على التأثير النهائي، اختاري أكمام طويلة أو تصميم بدون ظهر، اطلقي العنان لخيالك، أنتِ تستحقين أن تشعري بجمال مظهرك.



فساتين زفاف قصيرة مع زيل

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سواء كان للشاطئ أو قاعات الأفراح، تعتبر فساتين الزفاف المنخفضة هذه بديلاً أنيقاً وحديثاً للأنماط التقليدية، يمكنك اختيار إبقاء التصميم خفي أو أكثر وضوحاً، في كلتا الحالتين سوف تكونين في الصور مثب الأميرات، يمكنك موازنة الجزء الأمامي من الفستان بأكمام طويلة أو خط رقبة خارج الكتف، هذه التصاميم الرائعة هي الأفضل للعرائس اللائي لا يخشون الإنحراف عن الكلاسيكيات دون النظر إلى التاريخ أو الخروج من الموضة قليلاً.



فساتين محددة الخصر



إنه الخيار المثالي لأولئك الذين لديهم خصر أصغر أو شكل الكمثرى، التنورة الطويلة ستجعل ساقك تبدو أطول وتحافظ على التركيز عليكِ، اضيفي لمسات من التألق بأكسسوارات لامعة أو حزام الخصر لمزيد من التركيز على منحنياتك المذهلة، لا يمكنك أن تحصلي على مظهر غير جذاب في فستان زفاف بهذا الجمال في يومك الكبير.



فساتين زفاف سوداء



كل عروس فريدة من نوعها، فلماذا تبدين مثل الجميع عندما يمكنك أن تبرزي من بينهم؟ فستان الزفاف الأسود هو خيار جريء ولكنه سيجعلك تبدين وتشعرين وكأنكِ في الحفل بمفردك، سواء اخترتي الظل الداكن بالكامل أو لديكِ تفاصيل سوداء في جميع أنحاء الفستان، فمن المؤكد أن هذا النمط يجعلك تشعرين وكأنكِ فريدة من نوعك، لا تحتاجي إلى المزيد من الاكسسوارات، اضيفي فقط باقة بسيطة وأقراط أنيقة وستكونين جاهزة للسير في الممر بأناقة.



فساتين زفاف بسيطة



القليل هو أكثر، خاصةَ في حفل الزفاف الخاص بكِ، من الساتان الناصع إلى التول الأنيق، ثوب بسيط مثالي لأي عروس في يومها الكبير، لا توجد قواعد لهذه القطع، لكن التصميم البسيط سيساعد الحاضرين على رؤيتك وليس التركيز فقط على ما ترتديه، اختاري تصميم طويل الأكمام أو اختاري النصف العلوي في الفستان بدون حمالات مع هذا الشكل الأنيق، يمكنك إضافة الزخارف إلى وشاحك أو باقة ملونة أو قلادة مذهلة.



أزياء وفساتين سوارية باللون الأبيض

ليس كل فستان زفاف يجب أن يكون مكلفاً، يمكنك العثور على ثوب مثالي في حدود ميزانيتك، من بلوزة دانتيل متناسقة مع تنورة إلى البدل البيضاء والجمبسوت أو يمكنك اختيار فستان سوارية بسيط باللون الأبيض، يمكنك ترك خيالك ينطلق، اضيفي اللمعان من خلال اكسسوارات رقيقة أو حافظي على الحد الأدنى من البساطة.

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