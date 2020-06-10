موديلات فساتين خطوبة للممتلئات باللون الأحمر

كثيرات يرغبن بالارتباط رسميا والاعلان عن خطوبتهن في عيد الحب، فتبحث عروس عيد الحب عن إطلالة مميزة واستثنائية.

إليكِ مجموعة فساتين خطوبة للممتلئات باللون الاحمر، مناسبة ليوم الحب، فاختاري منها الانسب لك.

إن كنتِ تملكين قوام Curvy، فيمكنك التألق أيضاً باللون الأحمر بوحي من أشهر النجمات وعارضات الأزياء الممتلئات، حيث ظهرت العديد منهن بفساتين حمراء تبرز أنوثة الجسم وتخفي عيوبه.



فساتين للممتلئات من أديل Adele

يعد اللون الأحمر من الألوان المفضلة للنجمة أديل، حيث ظهرت بالعديد من الفساتين الحمراء سواء بتصاميم قصيرة أو طويلة، واختارت أديل فساتين بأكمام طويلة لاخفاء امتلاء الذراعين مع قصّة A Line تخفي امتلاء الجزء السفلي من الجسم.

فساتين آشلي جراهام Ashley Graham



أيضاً تفضل عارضة الأزياء آشلي جراهام اللون الأحمر في العديد من إطلالاتها.

أحببنا فستان آشلي جراهام الأحمر والأبيض بصيحة الكشكش المزين بالورود على الصدر والتنورة مع قصّة Mermaid.

كما ارتدت آشلي فستان أحمر ضيق بحمّالات عريضة وقبّة V أكسبتها طولاً وجاذبية.



فستان Iskra Lawrence



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أعجبنا فستان النجمة Iskra Lawrence باللون الأحمر مع الأكمام الطويلة والشق الأمامي الطويل، وزاد سحره بالغليتر البرّاق الذي يغطيه.



فساتين kelly Clarkson



ظهرت النجمة kelly Clarkson بفساتين باللون الأحمر في أكثر من مناسبة. الفستان الأول بتنورة قصيرة منفوشة مع أكمام متوسطة الطول، والفستان الثاني بوحي من العباءة حيث يتسم بالإحتشام بصيحة الكاب.



فساتين Rebel Wilson



يتسم أسلوب Rebel Wilson بالأناقة والأنوثة، وتحرص على اختيار تصاميم تناسب جسمها الممتلىء.

لفتت Rebel Wilson الأنظار بالفستان الأحمر بالقصّة العمودية مع الأكمام الطويلة الشفافة والتنورة التول الإضافية، وتزين الفستان بالتطريزات البرّاقة.

وفي حفل توزيع جوائز البافتا 2020، اختارت Rebel Wilson فستان أحمر وأسود بقصّة ملتفة تخفي عيوب الجسم مع قبّة V وأكمام متوسطة الطول.

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