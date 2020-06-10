فساتين هنادي الكندري ذوق واحد بأكثر من أسلوب

تمتلك الممثلة والمذيعة الكويتية هنادي الكندري شعبية كبيرة، يتابعها الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتمتع بشخصية قوية، تنعكس كذلك على ذوقها في اختيار الأزياء.

وتبدو هنادي أنها تعشق كثيرًا عالم الموضة والأزياء، بخاصة الذوق المترف والفخم الذي تتبعه غالبية نجمات الخليج، بالاعتماد بشكل أساسي على الماركات العالمية، حتى وإن بدت هنادي عبر حسابها الرسمي على انستقرام، أنها لا تأخذ صورًا لها وهي تستعرض أزياءها بالكامل، هي فقط تفضل أكثر أن تشارك جمهورها لحظاتها الحلوة بالكثير من التفاصيل.

تميل هنادي إلى ارتداء الفساتين الكلاسيكية بشكل عام، وبالرغم من أنها تتمتع بروح مجنونة ومرحة، إلا أنها قليلًا ما نجدها ترتدي فساتين ملونة ومبهجة، ربما يعود ذلك إلى شكل جسمها التفاحة، بالاعتماد على الفساتين التي تُبرز خصرها الصغير، والألوان الداكنة لكي تبدو أنحف.

كـ الفستان الأسود بقصة الميرماد مع أكتاف مطرزة باللؤلؤ، وبدت هنادي أنيقة وكلاسيكية بهذا الفستان.



كما اعتمدت على الذوق نفسه ولكن بأسلوب مختلف، بـ الفستان الأسود الميدي الطويل، مع تطريزات الورود، وأكمام شفافة من التول الناعم، ولكن مع هذه القصة للفستان بدت هنادي بوزن زائد قليلًا عن الفستان السابق.

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ناسبها كثيرًا الفستان الأحمر الميتاليك من توقيع يوسف الجسمي تصميم ال Open Front، الذي أخفى منطقة الأرداف لديها، مع حزام الخصر لتبدو أكثر رشاقة.

وباطلالة كلاسيكية أخرى، ظهرت هند بـ فستان أبيض طويل، ضيّق من الخصر، من قطعتين، التوب منفوش عند الأرداف لتبدو أنحف، مع التنورة الميدي الطويلة، ولكن الطول جاء غير مناسب، إذ بدت أقصر من العادي.

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