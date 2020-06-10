فساتين سواريه تركي لتستوحي إطلالتك للسهرة المقبلة

منذ بداية عرض المسلسلات التركية في الوطن العربي مُدبلجة باللهجة العربية، والأزياء التركية قد أصبحت هوس بأناقتها وألوانها وذوقها الراقي. وخاصةً الفساتين السواريه التركي التي أحببناها كثيرا. فقد شاهدنا الكثير من النجمات بمجموعة رائعة من الفساتين السواريه في الكثير من الأعمال الفنية التركية، واشتهرت أيضا الكثير من التصاميم التركية للفساتين السواريه سواء في عروض الأزياء أو في المحلات. وربما نتج هذا التأثر بالفساتين التركية من كون الثقافة التركية والتطريز والأقمشة كلها قريبة جدا من ثقفاتنا العربية. فالكثير من موديلات الفساتين التركية تتميز بالحشمة وتُناسب الغير المحجبات والمحجبات أيضا. كما أن التطريزات والستايل التركي مُميز جدا ويُذكرنا بالأزياء العثمانية وعصر السلاطين والملوك. فما رأيك في جولة في عالم الفساتين السواريه التركية لتستلهمي منها إطلالتك القادمة؟ فساتين سواريه تركية ناعمة تتميز الفساتين التركية بنعومة ألوانها وتطريزاتها الدقيقة التي ترجع بنا فورا للعصور الملكية وأجواء القصور والأميرات والملكات. فربما لا يوجد ما يُميز الزي التركي كثيرا الآن، ولكن لا شك أن هذا التراث التركي في الأزياء مازال موجودا. حتى أن الكثير من مُصممي الأزياء يستوحون الكثير من تصاميم الفساتين السواريه من الموديلات التركية. أهم شىء عندما تختارين فستان سواريه تركي أن تهتمي بكون التصميم يُلائم جسمك أم لا. وتنتبهي لتوزيع التطريز واندماج الألوان وكل هذه التفاصيل البسيطة التي تُحدث فرقا كبيرا في إطلالتك.

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