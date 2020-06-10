مجموعة أكسسوارات "فالنتينو غارافاني" بإصدار محدود

القاهرة – لايف ستايل
أعلنت دار "فالنتينو" Valentino الإصدار المحدود لمجموعة أكسسوارات "فالنتينو غارافاني" Valentino Garavani، من تصميم المدير الفنّي "بيرباولو بيتشولي". تتضمّن المجموعة أربع حقائب يد جلدية ثمينة للنساء وخمسة أحذية نسائية، من المتوقع توفرها حصرياً في متاجر "فالنتينو" Valentino في الشرق الأوسط.
وقد اعتمد المصوّر عبدالله الماظ أسلوبه الفني الفريد لإبراز هذه المجموعة المميّزة. أعاد الماظ تحديد مفهوم الفخامة المعاصرة، مرتكزاً بشكل أساسي على أجواء لعوبة ساحرة في مختلف اللقطات. من خلال استعمال الدرجات اللونية الدافئة والفاتحة، والتركيبات غير المتوقعة في الإضاءة والعروض المتحركة، توصّل الماظ إلى لقطات صورية جذّابة ومفاجئة في آن معاً.
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