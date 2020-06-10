تعرفي على أصول وفن إتيكيت العزاء

يعبّر المظهر الخارجي وطريقة التصرف في العزاء على مدى صدق المشاعر والمواساة اتجاه أهل الفقيد، لذا يجب الالتزام بإتيكيت التعزية وحضور العزاء وفقاً للتعليمات في الفيديو المرفق:

ارتداء اللون الأسود هو من العادات والتقاليد التي تشير للحزن والموت في الوطن العربي وبعض البلدان الأخرى، إلا أنه لا يمثل الحزن لبعض الثقافات حول العالم، كما أن سن الفقيد يحتم الالتزام بالأسود بحيث أنه كلما كان في سن أصغر وجب ارتداء عدد أكبر من قطع الملابس السوداء ضمن اللباس الكلي.

يجب الالتزام بارتداء لباس ذو أكمام طويلة.

من الضروري أن لا يشبه لباسكِ ملابس السهرة والحفلات من حيث الأقشمة والزخرفة، فلا يجوز أن يتضمن قماش شفاف أو مبرقش أو دانتيل.

يفضل أن ترتدي البنطلون أو التنورة غير القصيرة التي تصل إلى الركبة على الأقل، وعندها يجب ارتداء جراب طويل ذو لون أسود.

يجب أن تكون الأحذية مغلقة.

تجنبي ارتداء أي قطع ثياب لافتة للانتباه مثل قماش الجلد أو أي نوع قماش يمكن أن يُلبس في السهرات.

بالنسبة للملابس الضيقة يُفضل الابتعاد عنها ولكن يمكنكِ ارتداء بعضها في حال لم تكن ملفتة للانتباه.

يجب مراعاة جانب المكياج والزينة عند الذهاب إلى العزاء، ففي حال كنتِ امرأة عاملة وآتية من مكان عملكِ فمن الأفضل إزالة أحمر الشفاه قبل الدخول لبيت العزاء، ومن الضروري أن لا يكون المكياج على الوجه ثقيلاً أو مبالغاً به.

بالنسبة لعائلة الفقيد فمن الطبيعي عدم وجود مكياج ولكن في بعض الحالات قد تضع بعض السيدات طلاء أظافر في وقتٍ سابق، وعندها يجب أن تقوم بإزالة في حال كان الظرف يسمح لها.

الشعر يجب أن يكون مرتباً ومن الضروري أن تتجنبي رفعه بأشكال مثيرة للانتباه أو التي تناسب السهرات والحفلات، ويفضل أن يكون مرتب ومجموع للخلف إن أمكن.

تجنبي ارتداء الاكسسوارات كبيرة الحجم أو التي تصدر أصواتاً، أو التي تظهر متدليّة من الأذن أو اليد والرقبة، بالإضافة إلى الاكسسوارات اللامعة بشكل واضح، يجب الاكتفاء فقط بالساعة وخاتم الزواج والأقراط صغيرة الحجم.

عند دخولكِ لبيت العزاء يجب أن تقومي بالتسليم على كل شخص يقف وابدئي من اليمين، في حال تواجد أحد من أهل الفقيد وهو جالس وأنتِ تعرفينه يمكنكِ تقديم واجب العزاء له بالتسليم والمواساة حتى وإن كان جالساً.

تجنبي القبلات مع أهل الفقيد عند تقديم العزاء، بالرغم من أنها ثقافة عربية شائعة، إلا أنه من الأفضل الامتناع عنها إلا في حال بادر الشخص المقابل بذلك.

تجنبي فتح حوارات مع أهل الفقيد أثناء التسليم لمنع إعاقة الأشخاص عن تقديم واجب العزاء، إلا في حال قام الشخص من أهل الفقيد بفتح حوار معكِ.

في حال طُلب منكِ من أحد أفراد أهل المتوفي الجلوس بجواره فلا يجوز أن تمتنعي عن ذلك لأن هذه رغبة منه.

أثناء الجلوس في العزاء تجنبي استخدام الهاتف النقال سواء من خلال المكالمات والرنين أو باستخدامه في التصفح على الإنترنت أو التصوير.

تعتبر الفترة المناسبة في إتيكيت العزاء لتقديم التعزية هي 20 دقيقة فقط.

يمكن استخدام الهاتف النقال من الشخص المتواجد في العزاء لفترات طويلة، بحيث يقوم بتفقده بين الحين والآخر، يجب أن يقوم بإجراء كل ما يحتاجه من الهاتف خارج مكان العزاء.

لا يمكنكِ تقديم العزاء من خلال رسالة نصية في حال كنتِ في نفس الدولة، ولكن يمكنكِ إرسالها عند معرفة الخبر ومن ثم تقديم التعزية في بيت العزاء، كما أن الاتصال هاتفياً مع أهل الفقيد يكون فقط للأشخاص من الدول الأخرى.

في حال وجود قراءة للقرآن الكريم يجب الانتظار إلى حين الانتهاء منها.

تجنبي الأحاديث الجانبية إلا للضرورة وبصوت منخفض أثناء جلوسكِ في العزاء.

لا يعتبر التسليم عند الخروج أساسياً، يمكنكِ الخروج من العزاء دون التسليم على أهل الفقيد مرة أخرى.

يمنع منعاً باتاً ارتداء النظارات الشمسية داخل العزاء، مهما كانت قيمة أو شهرة الشخص الذي يريد تقديم العزاء فإن النظارات الشمسية من الأمور الممنوعة فيه، يجب أن يتم تبادل النظرات بين مُقدم العزاء وأهل الفقيد.

إتيكيت العزاء يشمل كل ما يتم تقديمه من تعزية ومواساة لأهل الفقيد منذ سماع خبز الوفاة وحتى انتهاء العزاء، بحيث يشمل كل التصرفات مع أهل الفقيد وداخل بيت العزاء، بالإضافة إلى الملابس والاكسسوارات وكل ما يتعلق بالمظهر الخارجي عند الذهاب لتأدية واجب العزاء.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

تعرفي علي فن إتيكيت الانتهاء من الطعام

إتيكيت التصرف خلال شهر رمضان