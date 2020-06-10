أحمر الشفاه اللامع موضة ٢٠٢٠

بعد سنوات من سيطرة الألوان المعتمة والإطلالة الطبيعية والترابية على ألوان الروج، حان الوقت لكي تقلب ٢٠٢٠ الموازين وتعيد الروج اللامع إلى سطح تسريحتك مرة أخرى، تعرفي على ألوان أحمر الشفاه اللامع الموضة في ٢٠٢٠.

في البداية تعرفي على ألوان الروج المسيطرة على اللامع:

الأحمر:

اللون الذي لا تبطل موضته أبدًا، فقط تتغير درجاته الرائجة في كل عام، هذا العام يضم أكثر من درجة، أهمها الدرجة المحايدة التي تناسب كل ألوان البشرة.

استعملي هذه الدرجة في كل المناسبات، فهي مناسبات للاحتفال وكذلك للإطلالة اليومية، وملائمة للعمل.



درجة النبيتي:

الدرجة مستوحاه من لون تخمر العنب في النبيت الأحمر، وهي درجة داكنة ولها شعور قطيفي من اللون الأحمر، وكانت رائجة منذ عدت أعوام ثم عادت للسطح مرة أخرى في عام ٢٠٢٠، استعمليها لإطلالة جريئة وليلية، فهي مناسبة للسهرات أكثر.



اللون الداكن:

عودة قوية للألوان الدرامية الداكنة والعميقة، والتي تبدأ باللون المرجاني واللون الأحمر القاتم، والدرجات القريبة للون الأسود.

تعتبر درجات اللون الأسود الأقل شعبية بينها في الوطن العربي بسبب أول انطلاقة لها، والتي كانت صيحة في أوائل الأليفنات وكانت تعتمدها مطربات الأنواع الصاخبة والحزينة من الموسيقى، كما اشتهرت بها جماعات الإيمو، لذا تجنبيها في التجمعات العائلية والرسمية وأماكن العمل.

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اللون الفوشيا:

درجات اللون الوردي لن تختفي أبدًا من ألوان الروج في موضة كل عام، إلا أن ما يميز درجات هـذا العام، هو عودتها للدرجات الأصلية، بدون أي رتوش إضافية، لتشعرين أنك تستعملين قلم روج من حقيبة مكياج مارلين مونرو، ومنها درجة الفوشيا التي كانت بعيدة عن الأنظار لسنوات طويلة، ومتخفية خلف الدرجات الترابية والمطفية والألوان القريبة لدرجات البشرة.



الدرجات اللامعة:

درجات النود القريبة من لون الجلد تتربع للأعوام على عرش ألوان الروج الأكثر رواجًا، أما في عام ٢٠٢٠، فهي أول الدرجات التي تعيد اللمعان إلى موضة ألوان الروج مرة أخرى.

العديد من ماركات المكياج بدأت في إطلاق اللون الوردي الناعم الفاتح، الذي تضعه كل فتاة في إطلالتها اليومية لنعومة غير لافتة للانتباه، ولكن بنسبة لمعان خفيفة، لتعيد الجلّوس مرة أخرى لعالم الموضة.

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