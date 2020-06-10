نجمات وبلوغرز لم تكن إطلالتهن موفقة نهار زفافهن

كلّ عروس تتمنّى أن تكون الأجمل يوم زفافهاً، وأن تظهر بصورة مثاليّة بدءً من الفستان وصولاً الى تسريحة الشعر والمكياج. لكن خطأ واحد يمكن أن يفسد كلّ الإطلالة، وهذا ينطبق أيضاً على النّجمات. من هنا جمعنا لك نجمات وبلوغرز لم تكن إطلالتهنّ موفقة نهار زفافهن

طلة بلقيس فتحي يوم زفافها

فستان زفاف بلقيس فتحي استغرق أكثر من 1500 ساعة من العمل وزيّنته 24 ألف قطعة من الماس. هذا الكمّ الهائل من الأحجار الكريمة المتناثرة عشوائيّاً من رأسها وحتى أخمص قدميها، إضافةً إلى قَصّة الفستان المبالغ بحجمها جعلت من الإطلالة فوضويّة.

أمّا مكياجها فارتكز على الرموش الكثيفة للغاية، مكياج العيون الداكن الذي لم يتلاءم مع سحنتها البرونزيّة، بالإضافة إلى الروج القاتم الذي زاد من حدّة المكياج.



طلة فرح الهادي يوم زفافها

اختارت العروس فرح الهادي فستان اتّسم بقصّة أكتافه العريضة والضخمة، وبالحبيبات البرّاقة التي زيّنته بالكامل. للأسف حاولت فرح الهادي أن تبدو كأميرة في حفل زفافها، إلاّ أنّها لم تنجح في تحقيق ذلك. كلّ تفصيل في إطلالة فرح الهادي لم يكن موفّق، بدءً من التصميم، إلى الأكسسوارات، مكياجها وصولاً إلى شعرها. قصّة الفستان من القسم العلوي والحبيبات البرّاقة التي غطّت التصميم بالكامل، لم تكن سوى تفاصيل مبالغ بها. العقد والتاج المرصّعان بالماس، ناهيك عن باقة الزهور الملوّنة...أكسسوارات لم تخدم لوك العروس في ليلتها الكبرى، ولم تشكّل سوى ازدحام في إطلالتها. كان من الأفضل لو اكتفت بالطرحة الطويلة بدلاً من التاج.

طلة مشاعل الشحي يوم زفافها

لجأت مشاعل الشحي في يوم زفافها، إلى فستان برّاق باللون الزهري. تصميم ذو ياقة عالية وأكمام طويلة، مطرّز بالحبيبات البرّاقة واللامعة. لإكمال إطلالتها، اعتمدت العروس توربان مزيّناً بالأزهار الطبيعيّة. خيار اعتماد الورود بهذا الشكل لم يكن أبداً صائباً إذ حوّل إطلالة مشاعل الشحي إلى فوضويّة، غير موفّقة وغير مريحة للنظر. كان من المفضّل أن تعتمد موديل توربان بسيط إذ يليق بشكلٍ أكبر مع فستانها المنمّق.

الفوضة في لوك مشاعل الشحي لم تتوقّف هنا، فهي لجأت إلى مجوهرات ضخمة أيضاً لم تناسب إطلالة العروس بالكامل.

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طلة سميّة الخشاب يوم زفافها



إطلالة سميّة الخشاب يوم زفافها لم تكن موفقة من كلّ النواحي. قصّة الفستان والحبيبات البراقة باللون الأزرق جعلت من التصميم فوضويّ وغير متناسق ولا يناسب إطلالة عروس. أمّا المكياج القويّ جداً، تسريحة الشعر والأكسسوارات، فلم تكن سوى تفاصيل مبالغ بها.

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