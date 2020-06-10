تألقي بـ"التنورة الساتان" وتعرفي على طُرق تنسيقها لإطلالة جذابة في الصيف

من بين صيحات الموضة الأبرز هذا الموسم كانت التنورة الساتان التي تنوعت من ناحية ألوانها وقصاتها واتسمت بالأناقة والعصرية في آن واحد، واليوم سنقدم لك طرق تنسيق التنورة الساتان في مختلف المناسبات في صيف 2020 لتتألقي بأسلوب مميز يجمع بين النمط الأنثوي الناعم مع لمسات من العصرية.

وعادة التنورة الساتان من حقبة التسعينات وبداية العام 2000 لتكون احدى أبرز صيحات الموضة في صيف 2020 وهي تنورة بتصميم بسيط منسدل على الجسم ومصنوعة من قماش الساتان بألوان متنوعة منها الكلاسيكي مثل الأسود والأبيض أو درجات البيج ومنها الحيوي مثل الأحمر والفوشيا والأزرق والأخضر ومنها المعرقة بطبعات الحيوانات. طولها يصل اما أسفل حد الركبة أو أعلى حد الكاحل وقد شاهدنا أجمل التصاميم لدى كل من بالنسياغا Balenciaga، برادا Prada، ماكس مارا Max Mara، ذا رو The Row، رالف لورين Ralph Lauren، كريستوفر كاين Christopher Kane.

التنورة الساتان من صيحات الموضة الأبرز لهذا الصيف وهنالك العديد من الأفكار المميزة لتنسيقها واعتمادها في اطلالات هذا الموسم وتصلح للمشاوير الصباحية والمشاوير المسائية الأكثر رسمية، ومن الممكن تنسيقها مع الحذاء الرياضي والتيشرت القطنية لاطلالة كاجوال ومن الممكن تنسيقها مع توب قصيرة وصندل بكعب منخفض لاطلالة مستوحاة من التسعينات أو تنسيق بليزر أنيق معها لاطلالات العمل ومن الممكن اعتمادها للسهرات مع الصنادل الكعب العالي.

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