موديلات فساتين زفاف شيفون لعروس 2020

إذا كنتِ تحضرين ليوم زفافك في موسم الربيع، فلتختاري تصميم بسيط وعصري بقماش انسيابي ناعم يتناسب مع أجواء هذا الموسم، وخاصةً إن كان حفل الزفاف نهاري أو في مكان مفتوح.

ويعتبر قماش الشيفون من أكثر الأقمشة تناسباً مع هذا الموسم، فيتميز بنعومته وبساطته، كما أنه ظهر في العديد من موديلات فساتين زفاف

برزت مجموعة متنوعة من فساتين الزفاف الشيفون بالقصّة الـA Line، والتي تتسع تدريجياً من أسفل، مثل فستان آن بيرغ Anne Barge، جيني بيكهام Jenny Packham، وفساتين Costarellos.

كما ظهرت بعض الموديلات المنفوشة، فيكون هناك طبقة من التول أو القماش المتسع أسفل طبقة الشيفون، مثل فساتين لازارو Lazaro، وواترز Watters.

وجمعت بعض الفساتين بين الشيفون وأقمشة أخرى في التصميم، وأبرزها قماش الدانتيل في منطقة الصدر، مثل فستان سارا جاسر Sarah Jassir، وفستان آن بيرغ Anne Barge.

ولإطلالة راقية، يمكنك إختيار فستان زفاف شيفون بصيحة الكاب Cape Dress، مثل فستان تاداشي شوجي Tadashi Shoji، والكاب مصنوع من الشيفون أيضاً.

وللعروس صاحبة قوام الساعة الرملية الممشوق، يمكن أن تعتمد فستان زفاف شيفون بقصّة حورية البحر الضيقة Mermaid، مثل فستان ماركيزا Marchesa.

أيضاً قدمت ماركة Gracy Accad فستان زفاف شيفون بقصّة قصيرة وواسعة لإطلالة عصرية تناسب عروس الربيع.

وأحببنا فساتين زفاف برونوفياس Pronovias الشيفون، وخاصةً الفستان بالقطعتين المنفصلتين Crop Top لعروس جريئة.

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