تصميمات لحقائب اليد مميزة وأنيقة

حقيبة Loewe من جلد الرافيا أو حقيبة جلدية منسوجة من بوتيغا فينيتا أو الحقيبة الصغيرة المزينة بسلسلة من FAR، نعم هناك العديد من تصميمات الحقائب التي رأيناها طوال العام تظهر وتنتشر بين فتيات الموضة بشكل كبير وهي تعتبر الحقائب المصممة الأكثر طلباً نظراً لأنها موجودة في كل مكان.

في هذا المقال جمعنا لكِ مجموعة رائعة من الحقائب والتي ستساعدك على معرفة آخر صيحات الحقائب لهذا العام.

حقيبة من الرافيا "الخوص" بحواف من الجلد



Loewe Leather-Trimmed Raffia مثل إصدار Loewe الفاخر المزخرف بالجلد الذي يستحضر صوراً للرحلات إلى الشاطئ أو التسوق في الهواء الطلق، بمعنى آخر، إن تصميم الحقيبة هذه مثالية في الصيف مع الفساتين والسراويل القصيرة والصنادل.



حقيبة كتف بتصميم الهلال Half-Moon

حققت الحقائب المستوحاة من التسعينات نجاحاً كبيراً في الوقت الحالي وتحمل حقيبة كتف The Row's Half Moon ما نحبه كثيراً حول الشكل العصري الجميل، إنها بسيطة للغاية وقابلة للارتداء وتعتبر من أنواع الحقائب التي تتماشى مع كل شيء وتضيف إحساساً عصرياً إلى إطلالتك.

حقيبة بوتيغا فينيتا جودي ميني بعقدة Bottega Veneta Jodie Mini



حقيبة بوتيغا فينيتا جودي ميني بعقدة Bottega Veneta Jodie Miniلن تكتمل مجموعة الحقائب الخاصة بكِ دون واحدة على الأقل من مجموعة Bottega Veneta أو الإصدارات المتشابة لها، تحمل فتيات الموضة في كل مكان حقائب من العلامة التجارية المميزة الإيطالية للقطع "المنسوجة" وعلى الرغم من أن لا شيء يقترب من الإصدارات الأصلية، إلا أن هناك بعض خيارات الجلد الصناعي التي تبدو جيدة مع هذا التصميم.

حقيبة كتف مزينة بطبعات جلد الفهد



عندما أعادت شركة FAR صنع حقيبة شخصية Rachel في المسلسل الشهير فريندز Friends التي كانت تلعب دورها الممثلة جينيفر أنيستون Jennifer Aniston، في إصدار مصغر مع تفاصيل السلسلة، كنا نعلم أن جمهور الأزياء سيحملوها في كل مكان ولكن ليس من الصعب العثور على تصميم الحقيبة هذه والتي يطلق عليها شكل الرغيف الفرنسي القديم مع حزام السلسلة المكتنزة في علامات تجارية أخرى.

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حقيبة مارارجينت بيير روتشيد بمقبض علوي



حقيبة مارارجينت بيير روتشيد بمقبض علوي حقيبة الكرواسون هو مصطلح صاغناه العام الماضي لأول وهلة، بما في ذلك حقيبة بيير من المصمم الناشئ Marargent Pierre Ruched والتي اكتشفناها بسرعة في أيدي المطلعين على الموضة والمشاهير على حد سواء، تمنحك التفاصيل الدقيقة مظهراً فريداً من نوعه، لذلك لا نفاجأ برؤية المزيد من العلامات التجارية تحاكي نفس التصميم.



حقيبة كتف كارولينا سانتو من الجلد



حقيبة كتف كارولينا سانتو دومينغو أوسترا من الجلدإن حقائب اليد المنحوتة من مصممين مثل Carolina Santo Domingo و Staud جميلة جداً بحيث تجعل تصميماتها المستوحاة من الفن تبرز على الفور.

حقيبة جاكيموس لو ريفييرا Jacquemus Le Riviera Bagحقيبة جاكيموس ترسل عالم الموضة لمكان آخر هذه المرة، إنها حقيبة كتف بسيطة مع تفاصيل حلقات مكتنزة لافتة للنظر على الحزام، نحن نحب إصدار المصمم ولكن لا يمكن إنكار أن الحقائب بأسعار معقولة تصمد معنا ومفضلة لنا أيضاً.



حقيبة كتف باكو رابان Iconic 1969

لماذا تحملي حقيبة مملة بينما يمكنك التميز وكانكِ في عام 1969من خلال حقائب باكو رابان chainmail؟ لا يوجد إنكار لمدى حب هذه الحقيبة، كما هو الحال مع الإصدارات ذات الأسعار المعقولة التي تستلهمها.

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