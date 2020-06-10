فساتين خطوبة باللون الأحمر لعروس 2020

تميل كثير من العرائس إلى ارتداء فساتين خطوبة بألوان ناعمة في هذه الليلة المميزة، فيما تفضل بعضهنّ الألوان القوية والجريئة واللافتة. تألقي بفستان جريء ونابض بالحيوية في يوم الخطوبة من أجمل فساتين خطوبة باللون الأحمر 2020، حيث برزت العديد من الموديلات الجذابة والمواكبة لآخر صيحات الموضة.



فساتين ايلي صعب Elie Saab



قدم المصمم االلبناني ايلي صعب فساتين حمراء جريئة ولافتة للأنظار بصيحة الأكمام المنفوخة، ومرصعة بتطريزات برّاقة مع حزام حول الخصر.

وتميز أحد الفساتين بصيحة الشق الأمامي الطويل.



فساتين جورج شقرا Georges Chakra



أيضاً قدم المصمم اللبناني جورج شقرا فساتين حمراء للخطوبة، واتسمت بالتصاميم الضيقة التي تبرز انحناءات الجسم، أحدهما مزود بكاب طويل وتطريزات برّاقة، والآخر مزين بوردة كبيرة على الكتف والريش على التنورة.



فستان رالف وروسو Ralph & Russo



بصيحة الكشكش الرائجة، قدمت ماركة رالف وروسو فستان أحمر منفوش بتصميم فخم ولافت للأنظار لإطلالة جريئة وعصرية.



فستان رامي قاضي Rami Kadi



قدم المصمم اللبناني رامي قاضي فستان أحمر بقصّة عمودية وبقماش شفاف مزين بتطريزات ملونة مع أكمام طويلة واسعة دون أكتاف.

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فساتين رامي العلي





قدم المصمم السوري رامي العلي فساتين باللون الأحمر بتصاميم أخاذة، أحدهما بقصّة منفوشة وطول متوسط، والآخر مزين بالورود الحمراء على قماش شفاف مع تنورة واسعة، بالإضافة للفستان العمودي مع الطبقة الستان الواسعة والقصيرة من الأمام.



فساتين طوني ورد Tony Ward



أعجبتنا فساتين طوني ورد باللون الأحمر، سواء بالتصميم الضيق مع لمسات الأسود أو بالتصميم المنفوش والقماش الشفاف المطرز.



فساتين زهير مراد Zuhair Murad



تنوعت فساتين زهير مراد لترضي مختلف الأذواق، سواء فساتين قصيرة أو طويلة، وتزينت فساتين زهير مراد بالتطريزات البرّاقة التي زادت من فخامتها.

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