طالبة بالثانوية تنهي حياتها خوفا من الامتحانات.. إليك علامات الإقدام على الانتحار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أقدمت طالبة في الصف الثالث الثانوي بمركز القوصية في محافظة أسيوط، على الانتحار بتناول حبوب الغلال السامة، وذلك خوفًا من أداء امتحانات آخر العام.

وأكد أسرة الطالبة، خلال التحريات أن الوفاة نتيجة تناولها حبوب الغلال السامة لها بقصد الانتحار، مشيرةً إلى أن الطالبة بالصف الثالث الثانوي كانت تعاني في الآونة الأخيرة من اضطرابات نفسية ومن حالة رعب الدائم من قرب عقد الامتحانات.

ومن هنا، نرصد لكم السلوك الانتحاري لدى الطالب، والتغيرات التي قد تطرأ وعلامات الإقدام أو التفكير في الانتحار، في محاولة لإنقاذه قبل فوات الأوان، وذلك بحسب ما ذكره موقع "webmd" المعني بالصحة.

الانتحار ليس مرضًا نفسيًا في حد ذاته، ولكنه نتيجة محتملة خطيرة لاضطرابات نفسية يمكن علاجها، والتي تشمل الاكتئاب الشديد والاضطراب ثنائي القطب واضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة، واضطراب الشخصية الحدية والفصام واضطرابات تعاطي المخدرات، واضطرابات القلق، واضطرابات الأكل مثل الشره المرضي وفقدان الشهية العصبي.

علامات التحذير من الانتحار

- الحزن المفرط طويل الأمد أو وتقلب المزاج، والغضب غير المتوقع.

- اليأس: الشعور بعمق اليأس بشأن المستقبل أو التفوق في الامتحانات، مع توقع قليل أن الظروف يمكن أن تتحسن.

- مشاكل النوم.

الهدوء المفاجئ: قد يصبح الهدوء المفاجئ بعد فترة من الاكتئاب أو الحالة المزاجية علامة على أن الشخص قد اتخذ قرارًا بإنهاء حياته.

- الانسحاب: اختيار أن تكون بمفردك وتجنب الأصدقاء أو الأنشطة الاجتماعية هي أيضًا أعراض محتملة للاكتئاب، وهو سبب رئيسي للانتحار، وهذا يشمل فقدان الاهتمام أو المتعة في الأنشطة التي استمتع بها الشخص سابقًا.

- التغييرات في الشخصية و/أو المظهر: قد يُظهر الشخص الذي يفكر في الانتحار تغييرًا في المواقف أو السلوك، مثل التحدث أو الحركة بسرعة غير عادية أو بطء، بالإضافة إلى ذلك، قد يصبح الشخص فجأة أقل اهتمامًا بمظهره الشخصي.

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- السلوك الخطير أو المضر بالنفس: السلوك المحتمل أن يكون خطيرًا، مثل القيادة المتهورة، وزيادة تناول أقراص مهدئة، قد يشير إلى أن الشخص لم يعد يقدر حياته أو حياتها.

- الصدمة الأخيرة أو أزمة الحياة: قد تؤدي أزمات الحياة الكبيرة إلى محاولة الانتحار، تشمل الأزمات وفاة شخص عزيز أو حيوان أليف أو الطلاق أو تفكك العلاقة أو تشخيص مرض كبير أو فقدان الوظيفة أو مشاكل مالية خطيرة.

- التحضير: في كثير من الأحيان، يبدأ الشخص الذي يفكر في الانتحار في ترتيب أعماله الشخصية. قد يشمل ذلك زيارة الأصدقاء وأفراد العائلة، والتنازل عن الممتلكات الشخصية، وتنظيف غرفته أو منزله. بعض الناس سيكتبون ملاحظة قبل الانتحار. سيشتري البعض سلاحًا ناريًا أو وسائل أخرى مثل السم.

- التهديد بالانتحار أو التحدث عنه: من 50٪ إلى 75٪ من الذين يفكرون في الانتحار، سيعطون شخصًا - صديق أو قريب - علامة تحذير. ومع ذلك، ليس كل من يفكر في الانتحار سيقول ذلك، ولن يتبعه كل من يهدد بالانتحار. يجب أن يؤخذ كل تهديد بالانتحار على محمل الجد.

هل يمكن منع الانتحار؟

لا يمكن منع الانتحار بشكل مؤكد، ولكن يمكن تقليل المخاطر غالبًا من خلال التدخل في الوقت المناسب، وتشير الأبحاث إلى أن أفضل طريقة لمنع الانتحار هي معرفة عوامل الخطر، والتنبه لعلامات الاكتئاب والاضطرابات النفسية الأخرى، والتعرف على العلامات التحذيرية للانتحار، والتدخل قبل أن يتمكن الشخص من إكمال عملية التدمير الذاتي.

ماذا أفعل إذا ظهرت علامات تحذيرية للانتحار على الطالب؟

لا تخف من السؤال عما إذا كان مكتئبًا أو يفكر في الانتحار، اسأل عما إذا كان يرى معالجًا أو يتناول أدوية.

بدلًا من محاولة التحدث مع الشخص بعيدًا عن الانتحار، أخبره أن الاكتئاب أو القلق والتوتر والخوف مؤقت، وأن الثانوية العامة ليست نهاية المطاف.

في بعض الحالات، يحتاج الشخص فقط إلى معرفة أن شخصًا ما مهتم ويبحث عن فرصة للتحدث عن مشاعره، ويمكنك بعد ذلك تشجيع الشخص على طلب المساعدة.

ولا تتركه وحده إذا أمكن، واطلب المساعدة من الأصدقاء أو أفراد العائلة الآخرين.

واطلب من الطالب أن يعطيك أي أسلحة قد يمتلكها. خذ أو أزل الأشياء الحادة أو أي شيء آخر يمكن أن يستخدمه الشخص لإيذاء نفسه أو نفسها، وحاول إبقاء الشخص هادئًا قدر الإمكان.