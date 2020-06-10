10 أعراض لنقص فيتامين سي بالجسم.. وإليك مصادره الطبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

فيتامين سي من أهم الفيتامينات الضرورية للجسم، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا، كونه يحافظ على صحة الجهاز المناعي ويحمي الجسم من الفيروسات والعدوى، وينتج عن نقصه بالجسم العديد من المشاكل الصحية.

وهناك بعض الأعراض التي تدل على نقص فيتامين سي في الجسم، نذكرها فيما يلي، حسبما أوضح موقع "healthline" المعني بالصحة:

1- خشونة الجلد:

يلعب فيتامين سي دورا رئيسيا في إنتاج الكولاجين، وهو أحد البروتينات المهمة لصحة أنسجة الجسم، مثل الجلد والشعر والمفاصل والعظام والأوعية الدموية، ونقصانه بالجسم يؤدي في ظهور نتوءات صغيرة تشبه حب الشباب على الذراعين أو الفخذين أو الأرداف.

2- شعر الجسم متعرج:

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين سي، أيضا إلى نمو الشعر في أشكال منحنية أو ملفوفة، نظرا لخلل في بروتينات الشعر اللازمة لنموها بالشكل السليم.

يعد الشعر ذو الشكل اللولبي، من أحد العلامات المميزة لنقص فيتامين سي ولكنه قد لا يكون واضحا، لأن هذه الشعرات التالفة أكثر عرضة للانفصال أو السقوط.

3- نزيف اللثة:

تعتبر اللثة الحمراء المنتفخة ونزيف اللثة من أحد علامات نقص فيتامين سي بالجسم، وقد يصل الأمر في حال عدم الحصول عليه من خلال المكملات الغذائية إلى فقدان الأسنان.

4- البشرة الجافة:

يحافظ فيتامين سي على صحة البشرة عن طريق حمايتها من التلف التأكسدي الناتج عن الشمس والتعرض للملوثات، مثل دخان السجائر أو الأوزون، كما أنه يعزز إنتاج الكولاجين، الذي يحافظ على مظهر البشرة ممتلئا وشابا، لذلك يرتبط تناول كميات أقل مع زيادة خطر الإصابة بالجلد الجاف والمتجعد.

5- التعرض للكدمات بسهولة:

تحدث الكدمات عندما تتمزق الأوعية الدموية تحت الجلد، ما يتسبب في تسرب الدم إلى المناطق المحيطة، وتعتبر زيادة ظهور الكدمات أحد الأعراض الشائعة لنقص فيتامين سي، لأن ضعف إنتاج الكولاجين يسبب ضعف الأوعية الدموية.

6- شفاء الجروح ببطء:

نظرًا لأن نقص فيتامين سي يبطئ معدل تكوين الكولاجين، فإنه يتسبب في التئام الجروح بشكل أبطأ، في الحالات الشديدة من نقص فيتامين سي، قد يتم إعادة فتح الجروح القديمة، ما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

7- ألم وتورم المفاصل:

بما أن المفاصل تحتوي على الكثير من الأنسجة الضامة الغنية بالكولاجين، يمكن أن تتأثر أيضًا بنقص فيتامين سي، وقد تتسبب الحالات الحادة من نقص فيتامين سي في صعوبة المشي أو حتى العرج أثناء المشي.

8- ضعف المناعة:

أظهرت الدراسات أن فيتامين C يتراكم داخل أنواع مختلفة من الخلايا المناعية؛ لمساعدتها على مكافحة العدوى، وتدمير مسببات الأمراض المسببة للأمراض.

9- زيادة الوزن:

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زيادة الوزن المفاجئ دون معرفة السبب، قد يشير إلى نقص فيتامين سي بالدم، ما يؤدي إلى تراكم الدهون بالمناطق ذات العضلات الضعيفة بالجسم، خاصة منطقة البطن.

10- التعب والإرهاق:

يعمل فيتامين سي على تعزيز الحالة المزاجية وزيادة نشاط الجسم، وفي حالة انخفاض مستويات فيتامين سي بالدم، يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق، بالإضافة إلى القلق والتوتر.

الأطعمة البديلة لفيتامين سي:

- الفلفل بكل أنواعه:

يعتبر مصدرا جيدا لفيتامين سي، ويساعد على زيادة مستويات المناعة، ويمكن تناولها بمفرده أو من خلال إضافته إلى طبق السلطة.

- الليمون:

يعمل فيتامين سي في عصير الليمون كمضاد للأكسدة، حيث إنه يحتوي على 77 مجم من فيتامين سي.

- الفراولة:

تحتوي الفراولة على نسبة عالية من الفيتامين، ويحتوي كوب واحد من الفراولة يحتوي على 149% منه، بالإضافة إلى كونها مصدر جيد للبروتين، والألياف الغذائية.

- البرتقال:

من أبرز الأطعمة الغنية به، ويمكن تناول برتقالة كل يوم للحصول على نسبة معقولة للجسم.

- البروكلي:

يعتبر من الخضروات الغنية بالمعادن والفيتامينات، خاصة فيتامين سي.

- الكيوي:

فاكهة الكيوي الغنية بفيتامين سي، قد تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، وخفض نسبة الكوليسترول وتحسين المناعة.

-الزعتر:

في حين أن الزعتر هو علاج شائع لعلاج التهاب الحلق وأمراض الجهاز التنفسي، إلا أنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من فيتامين سي، ما يساعد على تحسين صحة المناعة، وتدمير الفيروسات والبكتيريا ويزيل الخلايا المصابة.

- البقدونس:

يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامين، بالإضافة إلى انه يساعد على زيادة مستويات الحديد، وتعزز مستويات المناعة لجسم الإنسان.