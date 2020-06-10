أحدث موديلات شنط يد براقة موضة صيف 2020 من منصات العروض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:41 مساءً - تعتبر شنط اليد من أبرز الاكسسوارات التي تكمل إطلالة المرأة وتضفي عليها اللمسة الماسية الأخيرة قبل خروجها من المنزل. ولأن موضة الأزياء البراقة والميتاليكية تعدّ الأكثر رواجاً لصيف 2020، عمد المصممون إلى استكمال مجموعاتهم على منصات العروض بموديلات شنط يد براقة فاخرة تعكس فخامة الأسلوب وروعة التصميم.

حقيبة يد ميتاليك بالشراريب الفضية من باكو رابان Paco Rabanne



اختاري استكمال إطلالتك المتألقة في صيف 2020 بأحدث موديلات شنط اليد البراقة، من توقيع أهم الدور العالمية، شرط أن تعرفي الطريقة المثلى لتنسيقها مع الأزياء والملابس، مع المحافظة على عدم المبالغة بالإطلالة.

انتقي من خلال «الخليج 365» أحدث موديلات شنط اليد البراقة من منصات العروض وتألقي بها في صيف 2020 كيف تكوني ملفتة وترندي هذا الموسم.

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موديلات شنط يد براقة لصيف 2020 من منصات عروض أهم الدور العالمية

شنط يد براقة وفضية موضة صيف 2020

شنطة يد كلاتش براقة من جيورجيو أرماني Giorgio Armani



كوني جريئة وتخطي حدود الابتكار خلال صيف 2020 من خلال اعتماد موضة شنط اليد البراقة الفضية. اعتمدي شنطة اليد البراقة الفضية بالحجم الكبير لإطلالة نهارية مع بنطلون الدنيم والقميص على غرار اللوك الذي رأيناه ضمن عرض براندن ماكسويل Brandon Maxwell.

كما ويمكنك اعتمادها بحجم صغير وعصري لمختلف الإطلالات واللوكات، وقد أعجبتنا شنطة اليد البراقة الفضية بتصميمها المستطيل خلال عرض إمبوريو أرماني Emporio Armani.

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حاولي الابتعاد عن حقائب اليد الصغيرة والميني إذا كنت من الممتلئات ذلك لأنها لن تبدو متناسقة وحجم جسمك.

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شنط يد براقة وذهبية موضة صيف 2020

شنطة يد براقة ذهبية من ميوميو Miu Miu



لإطلالة عصرية تحاكي الفخامة والأسلوب الراقي، اختاري لصيف 2020 شنطة اليد البراقية الذهبية.. فهي ستبدو رائعة سواء اخترتها لإطلالتك النهارية الأنيقة أو المسائية الفاخرة.

وقد لفتتنا على منصة عرض ميوميو Miu Miu شنطة يد براقة باللون الذهبي الميتاليك الترندي جداً لهذا الموسم، مع سلسلة لحملها على الكتف. تتميز هذه الشنطة بحجمها المتوسط الرائع وتصميمها الفريد، وهي تليق بمختلف ألوان الأزياء.

كذلك، فقد أعجبتنا من دار فرساتشي Versace شنطة يد براقة ذهبية بتصميم كلاتش، ومرصعة بالكريستال الذهبي الذي أضفى عليها لمسة من الرقي الأخاذ.

لإطلالة نهارية، من المفضّل اعتماد اكسسوار واحد باللون الذهبي سواء كان ذلك شنطة اليد أو الحذاء؛ منعاً للمبالغة في الإطلالة.

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