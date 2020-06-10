أبرز أفكار تنسيق السروال الميتاليك باطلالات صيفية أنيقة 2020

نوّعي باطلالاتك هذا الصيف وتألقي باطلالات جذابة وعصرية بالسراويل الميتاليك الرائجة والتي لاتزال تعدّ من أبرز صيحات الموضة.وفي كل موسم نشاهد تصاميم منوّعة وغنيّة للسراويل الميتاليك، واخترنا لك اليوم 3 افكار تنسيق السروال الميتاليك بثلاث اطلالات جذابة ومنوّعة لتنتقي منها ما يناسب ذوقك وأسلوبك الخاص.

في هذه الاطلالة اخترنا لك سروال ميتاليك باللون الذهبي الجذاب من تصميم “سان لوران” Saint Laurent ونسّقنا معه تيشرت بسيط بلون البيج من تصميم “نيلي لوتان” Nili Lotan، واخترنا مع الاطلالة حذاء الميول الرائج والمواكب للموضة بلون البيج العاجي مع حقيبة أنيقة من الجلد باللون العاجي أيضاً من تصميم “كالت غايا” Cult Gaia، وأكملنا الاطلالة بسلسة ذهبية شبابية وجذابة أضافت لمسة مميزة على الاطلالة من تصميم “ازابيل ماران” Isabel Marant.

لمن تفضل الاطلالات اللماعة باللون الفضي، اخترنا لك سروال ميتاليك فضي بقصة ضيّقة من تصميم “جاي براند” J Brand، ونسّقناه بستايل شبابي مع تيشرت كاجوال باللون الرمادي من تصميم “تيبي” Tibi، واخترنا مع الاطلالة لمسة ملونة بحذاء الميول باللون الأخضر الفاتح والجذاب من تصميم “غوتشي” Gucci، مع حقيبة شبابية باللون الأخضر الداكن من تصميم “كلوي” Chloe، وأكملنا الاطلالة بأقراط كبيرة بتصميم شبابي جذاب من “ميدولارك” Meadowlark.

لستايل شبابي وجذاب اخترنا لك سروال ميتاليك قصير باللون الأخضر اللمّاع وقصة الأرجل المستقيمة من تصميم “غوتشي” Gucci ونسّقناه بستايل شبابي مع كروب توب بقصة القميص باللون الأبيض العاجي من Zenyep Arcay، واخترنا مع الاطلالة صندل بسيط وجذاب بلون البيج التان من تصميم “جيانفيتو روسي” Gianvito Rossi، مع حقيبة عصرية ومواكبة للموضة باللون الأصفر من تصميم “واندلير” Wandler، مع نظارات شمسية أنيقة من تصميم “غوتشي” Gucci.

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