3 مرات.. "الصحة العالمية" تغير موقفها وتخالف إرشاداتها السابقة تجاه كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

غيّرت منظمة الصحة العالمية موقفها فيما يتعلق بحائجة كورونا وخالفت إرشاداتها التي أعلنتها مسبقًا في ثلاثة أمور نذكرها لكم.

- نقل العدوى من الأسطح

على موقعها الإلكتروني قالت المنظمة مع بداية انتشار الفيروس، إنه يمكن أن يلتقط الأشخاص عدوى كورونا عبر الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص إذا تساقطت عليه رذاذ مصاب، مثل الطاولات ومقابض الأبواب ودرابزين السلالم.

لكن في مايو الماضي ذكرت المنظمة، أنه لم يثبت حتى الآن إمكانية انتقال الفيروس إلى الأشخاص من خلال ملامسة الأسطح التي يوجد عليها الفيروس، مثل مقابض الأبواب ولوحات المفاتيح، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت المنظمة أنه ينبغي أيضا النظر إلى الدراسات المتعلقة بقدرة الفيروس على البقاء، بشيء من الشك، حيث إن مثل هذه الدراسات أجريت في مختبرات لا علاقة لها كثيرا بظروف العالم الواقعي.

وبالرغم من أنه لا توجد أي حالات حتى الآن على انتقال الفيروس لأشخاص من سطح ما، فإنه لا يمكن استبعاد مثل هذا الانتقال نظرا لسلوك فيروسات كورونا أخرى معروفة، ومن ثم تنبع أهمية تعقيم الأسطح وأشياء مثل الأحواض والمراحيض والأجهزة الكهربائية والمقابض، حسب المنظمة.

لكن المنظمة نصحت أيضا بعدم رش المطهرات على نطاق واسع، سواء في داخل المنازل أو خارجها، كما فعلت العديد من الدول الآسيوية.

- الكمامة القماش

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وغيّرت المنظمة موقفها بشأن أقنعة الوجه، وقالت إنه يجب ارتداؤها في الأماكن العامة للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا. وقالت المنظمة العالمية إنّ المعلومات الجديدة أظهرت أنّ أقنعة الوجه يمكن أن توفر "حاجزاً أمام الرذاذ الذي يحتمل أن يكون معديا".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد جادلت من قبل بعدم وجود أدلة كافية تشير إلى أنه يجب على الأشخاص غير المصابين ارتداء الكمامات.

وقالت الخبيرة الفنية بمنظمة الصحة العالمية، المعنية بمرض كوفيد-19، الدكتورة ماريا فان كيرخوف، لوكالة رويترز للأنباء إن التوصية هي أن يرتدي الناس "أقنعة من القماش - أي أقنعة غير طبية".

وقالت المنظمة إنّ توجيهاتها الجديدة تستند إلى الدراسات التي أجريت في الأسابيع الأخيرة. وقالت فان كيرخوف: "ننصح الحكومات بتشجيع ارتداء عامة الناس لأقنعة الوجه".

- نقل العدوى من شخص لا تظهر عليه الأعراض

قال المنظمة عبر موقعها الإلكتروني وفي إجابتها على الأسئلة الأكثر شيوعا: "تنتشر عدوى كوفيد-19 أساساً عن طريق القطيرات التنفسية التي يفرزها شخص يسعل أو لديه أعراض أخرى مثل الحمى أو التعب. ولكن العديد من الأشخاص المصابين بعدوى كوفيد-19 لا تظهر عليهم سوى أعراض خفيفة جداً. وينطبق ذلك بشكل خاص في المراحل الأولى من المرض. ويمكن بالفعل التقاط العدوى من شخص يعاني من سعال خفيف ولا يشعر بالمرض.

وتشير بعض التقارير إلى أن الفيروس يمكن أن ينتقل حتى من الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أي أعراض. وليس معروفاً حتى الآن مدى انتقال العدوى بهذه الطريقة. وتواصل المنظمة تقييم البحوث الجارية في هذا الصدد وستواصل نشر أي نتائج محدّثة بهذا الشأن.

لكنها غيّرت موقفها، إذ كشف مسؤولو منظمة الصحة العالمية أن انتقال كورونا عبر المصابين الذين لا يعانون من أي أعراض، نادر جدا ولا يسهم بدرجة كبيرة في انتشار الفيروس المستجد.

ووفق ما ذكر موقع "سي إن بي سي" الأمريكي، الثلاثاء، فإن منظمة الصحة وجدت أن إمكانية انتقال "كوفيد-19"من أشخاص حاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم "نادرة جدا".