تناوله بشروط.. فوائد البطيخ لمرضى السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

يعد البطيخ من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والمياه والسكريات الطبيعية، ما يجعله الاختيار الأمثل في موسم الصيف، كما يؤثر على معدل السكر في الدم، فهل يمكن لمرضى السكري تناوله؟

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