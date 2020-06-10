أحدث موديلات بدلات صيفية موضة 2020 لتتألقي بأناقتك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:41 مساءً - حرصت دور الازياء العالمية على إدراج تشكيلة واسعة من موديلات البدلات الصيفية الكاجوال لهذا الموسم ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020

كوني أول من يتبنى هذه الموضة وتعرفي إلى أحدث الموديلات وطرق تنسيقها بأناقة.



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بدلات من دون أكمام موضة 2020

HERMES





انتشرت هذا الموسم موضة البدلات المؤلفة من جاكيتات من دون أكمام حيث صادفناها لدى هيرميس Hermès وجيفنشي Givenchy وجاسون وو Jason Wu، يناسب هذا الستايل طلعات النهار والمساء، نسقيها مع قلادة قصيرة ناعمة أو اكتفي بسوار عريض وانتعلي صندال بكعب رفيع واحملي كلاتش عريض بألوان تنسجم مع كامل الطلة.





بدلات مستوحاة من البيجامات الصيفية

ELIE TAHARI





لاقت البدلات المصممة على طراز البيجامات رواجًا لا يمكن تجاهله هذا العام، قدمت ماركة إيلي تهاري Elie Tahari واحد من أجمل التصاميم الذي تميز بطبعات نقاط البولكا البيضاء كما أعجبتنا البدلة التي تمزج بين اللونين الوردي البودر والأزرق الفاتح من مجموعة ليلا روز Lela Rose، جربي تنسيق هذه الموديلات مع حقيبة كتف بيضاء ارتديها عبر الجسم وصندال مسطح بلون الجلد.









بدلات مطبعة موضة صيف 2020

DOLCE &GABBANA

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برعت الدور العالمية في تقديم البدلات المطبعة، من جهتنا أحببنا البدلة المغلفة بالنقوشات الأستوائية من توقيع دار دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana، كذلك البدلة المزينة بطبعات الورود الكبيرة من ماركة إرديم Erdem، يُفضل تنسيق هذه الأنماط مع قمصان بيضاء واكسسوارات أحادية اللون.







بدلات بتفاصيل عصرية لإطلالة مميزة

ELIE SAAB



لم تخلو مجموعات ربيع وصيف 2020 من البدلات ذات التصاميم المميزة حيث خطفت عارضة لويفي Loewe الأنظار ببدلة بيج واسعة مستوحاة من ستايل بدلة المهرج تميزت بالياقات العريضة والكشاكش التي تزين أسفل الجاكيت وأطراف البنطال، قطعة مثالية للمساء نسقيها مع اكسسوارات بألوان معدنية، كما ننصحك بإرتداء البدلة البيضاء من توقيع إيلي صعب Elie Saab مع توب دانتيل وصندال بلاتفورم أبيض.







بدلات واسعة الموضة الأبرز هذا العام

ROLAND MOURET





برزت هذا العام موضة البدلات الواسعة المصممة بقياسات كبيرة Oversized Suits، قدمت ماركة رولان مورييه Roland Mouret بدلة بيضاء بأزرار على الجانبين كما لفتتنا البدلة التي تغطي أكمامها كف اليد من مجموعة لانفان Lanvin، احرصي على تنسيق هذه الموديلات مع اكسسوارات صغيرة ومتوسطة الحجم.



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