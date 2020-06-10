خلطة مغربية للحصول على بشرة نضرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:41 مساءً - غالبًا ما تلجأ بعض السيدات إلى مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة، بهدف الحصول على وجه نضر وشابّ، إلّا أنّ البعض منهنّ يلجأ إلى روتين يومي من خلطات ووصفات طبيعيّة أيضًا، للتخلّص من مشاكل البشرة.



إليكِ هذه الخلطة المغربية، التي تتميز بتركيبتها وعناصرها المتنوعة الطبيعية، التي تساهم في تفتييح لون البشرة، وتبييض الوجه وجعله أكثر نضارة.

المكونات:

خلطة مغربية للبشرة

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

يحتوي الليمون على الفيتامين C المسؤول عن تنشيط عملية تجدد الخلايا، والعناصر المضادة للأكسدة المفيدة لإشراقة الوجه. كما يتمتع بقدرة على تنظيف البشرة وتقشيرها، ما يساهم في تفتيح الوجه وإزالة البقع والتصبغات. يعالج الليمون حبّ الشباب، ويقلّل من ظهور الندبات والبقع، لاحتوائه على حمض الأسكوربيك والفيتامينات، والخصائص المضادة للجراثيم التي تحارب البكتيريا. كما يلعب دورًا كبيرًا في تخفيف من اللمعان المزعج على الوجه، حيث يقوم الليمون بإزالة اللمعان الذي تسببه الزيوت على البشرة الدهنية.

4 ملاعق كبيرة من الطحينة

هناك العديد من الفوائد المذهلة للطحينة على البشرة، من أهمها تفتيح وتبييض البشرة الداكنة، والتخلص من البقع، والتصبغات وحروق الشمس. كما تساهم في ترطيب البشرة، والحد من ظهور علامات الشيخوخة، لاحتوائها على الألياف والمعادن والفيتامينات. تعمل الطحينة على تنقية البشرة، ومعالجة الكلف الناتج عن زيادة مادة الميلانين في البشرة.

تخلصي من البقع الداكنة بـ 4 خلطات

3 ملاعق صغيرة من الحليب

ليس من الغريب أن يمنحكِ الحليب بشرة بيضاء ومشرقة خالية من الشوائب، إذ إنه غني بالفيتامين A و D و حمض اللبنيك، ما يساعد في ترطيب البشرة وتنعيمها. ينظف البشرة من الأعماق، وينقّيها، ويخلّصها من البقع الداكنة، ويصغّر المسامات. كما يعمل الحليب كمقشر للبشرة، إذ يحتوي على حمض اللبنيك وهو شكل من أشكال حمض ألفا هيدروكسي، الذي يزيل الجلد الميت.



يحارب البثور الملتهبة وحب الشباب بفضل احتوائه على الفيتامينD ، إلى جانب كل ذلك، يخفف الحليب من انتفاخ العيون بفضل الدهون الجيدة التي يحتويها ويخلصها من الهالات السوداء. يقلل من الخطوط الرفيعة، ويعزز الكولاجين في البشرة، ويحمي الجلد من الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكّرة.

Advertisements

بشرة نضرة

تابعي المزيد : طريقة تبييض المناطق الحساسة بوصفات منزلية

ملعقة صغيرة من العسل

يُعتبر العسل من أهم المواد لإشراقة البشرة، يساعد في تخليصها من البكتيريا والجراثيم، لامتلاكه خصائص تكافح الالتهابات في طبقات البشرة. يعمل على تبييض البشرة بشكل طبيعي وآمن، كما أنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمواد المعدنية الهامة لتغذية البشرة.



طريقة التحضير والتطبيق



امزجي المكونات جيدًا، إلى أن تحصلي على مزيج متماسك. طبّقي الخليط على بشرتكِ لمدّة 15 دقيقة، ثم اغسلي بشرتكِ بالمياه الباردة. كرّري هذه الخلطة مرّتين في الأسبوع.

تابعي المزيد:

تونر طبيعي لتبييض البشرة وتعزيز الكولاجين فيها