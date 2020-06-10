تعرّفي إلى فوائد البطيخ للبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:41 مساءً - تتميز فاكهة البطيخ بمواصفات طبيعية هي الأكثر نفعًا للبشرة، إلى جانب فوائدها الأخرى على صحة الإنسان، نظرًا لما تحتويه من عناصر وفيتامينات مختلفة مثل: البروتين، والدهون، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والفوسفور، والبوتاسيوم.



هنا نعرض لكِ أهم فوائد البطيخ للبشرة:



تعمل فاكهة البطيخ على ترطيب البشرة، وتُعطيها لمعانًا وحيوية مطلقة، وتحميها من الجفاف.



يكافح البطيخ علامات تقدّم سنّ البشرة أو الشيخوخة المبكّرة، بفضل المواد المضادة للأكسدة التي تهاجم الشقائق الحرة.



يحمي البطيخ البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، والتي تسبّب الكثير من مشاكل البشرة، والأمراض الجلدية والسرطانات.



يوحّد البطيخ لون البشرة ويخلّصها من التصبّغات الجلدية، ويمكن استعماله عن طريق تدليك البشرة بلطف، بشريحةٍ من البطيخ، ويمكن مزجه مع العسل للحصول على نتائج فاعلة أكثر. تابعي المزيد : تخلّصي من البثور والاحمرار

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