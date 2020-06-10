من شانيل إلى لوي فيتون.. أشهر حقائب اليد للاستثمار في هذا الموسم

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خلال الحجر المنزلي الذي نعيشه منذ قرابة ثلاثة أشهر، استغلت معظم النساء هذه الفترة لادخار المال وتوفيره من أجل اقتناء قطع أزياء وإكسسورات جديدة استعدادا للخروج.

ويعد الاستثمار في حقيبة يد مقاومة لاختبار الزمن من توقيع أشهر دور الأزياء هو أحد أكثر عمليات الشراء الفاخرة الجديرة بالاهتمام التي يمكنك القيام بها.

ففي عام 2019 ، تصدرت حقيبة "Saddle" الأيقونية من ديور و حقيبة Baguette من فندي تربعت على قوائم أكثر القطع طلبا من منصّة الأزياء العالميةLyst مرارًا وتكرارًا، وقد أصبحت حقيبة "Saddle" من ديور "منتج المرأة الأكثر شعبية" في الصيف، وذلك بفضل نشر أزيد من 100 مؤثرة على إنستغرام تاريخ إعادة إطلاقها، وبحلول نهاية عام 2019، ارتفعت عمليات البحث عن حقيبة Baguette من فندي بنسبة 174٪.

ولكن ما هي الحقائب الأيقونية التي ستحظى بشعبية واسعة في صيف 2020؟

حظيت حقيبة الكتف الأنيقة في التسعينيات بتحديث مرحب به، حيث اختار المصممون مثل Bottega Veneta وS. Joon تقديمها في صور ظلية هلالية واشكال أخرى تشبه الخزامى.

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الحقائب الكبيرة الحجم هي أسلوب آخر ستزداد شعبيته، وحقائب الهوبو المترهلة واللينة هي الأخرى تحظى بشعبية واسعة حيث يسهل حملها على كتفك ومثالية للتنقل بين المتاجر وقد رصدناه على مدرجات أشهر العلامات التجارية مثل "Zimmerman" و "Loewe" لخريف وشتاء 2020 في مجموعة كاملة من الأحجام والخامات، وبالحديث عن الخامات، يمكنك اقتناء حقيبة التوت المصنوعة من الرافية لعلامة فالنتينو والمثالي لنزهة على الشاطئ، أو على العكس تمامًا يمكنك شراء نسخة مصغرة من فيندي وجاكيموس والتي ستحظيان بالكثير من الشهرة على منصة إنستغرام في قادم الأيام.

استغلي أيضا فرصة انخفاض الأسعار في ظل أزمة كورونا، حيث يمكنك الحصول على حقيبة غوتشي الأصلية بأقل من 300 جنيه إسترليني في الوقت الحالي.

إذا كنت تفضلين حقيبة اليد بمقبض مميز، يمكنك اقتناء حقيبة بمقبض البامبو، والتي شوهدت في مختلف المدرجات من أنيا هندمارش إلى مارني هذا الموسم، وبالنسبة لأولئك الذين يفضلون المزيد من التفاصيل، فإن تفاصيل السلسلة تسود أحدث حقائب توري بورس وسان لوران.

سيسعد عشاق الألوان بمعرفة أن الحقائب الاستثمارية ليست متاحة فقط بدرجات اللون الأسود أو الظلال الترابية، حيث تم إصدار حقيبة Mini BV Jodie مؤخرًا في ظل أخضر جذاب Racing Green، بينما قدمت علامة النخبة "By Far" حقائبها الجديدة لموسم الصيف في ظل الأخضر الليموني.

ومع ذلك، إذا تفضلين الحقائب التقليدية يمكنك الاستثمار في حقيبة شانيل كلاسيك فلاب، وحقيبة ديور "ليدي ديور" وحقيبة برادا "غاليريا" وتصاميم العلامات التجارية البريطانية مثل ستيلا مكارتني ومولبيري والتي لن تخرج أبدًا عن الموضة.