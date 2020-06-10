إطلالات الملكة رانيا الكلاسيكية للمرة الأولى ترافقها "الكمامة"

أطلت الملكة رانيا للمرّة الأولى وهي ترتدي الكمامة الواقية في أحدث صور تم نشرها على صفحات الملكة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تألقت الملكة رانيا في مجموعة من الصور خلال لقائها أعضاء الجمعية الملكية للتوعية الصحية، بلوك كلاسيكي أنيق مع لمسة من العصرية، وهو أسلوب غالباً ما تعتمده الملكة رانيا في إطلالاتها حيث تحرص على اختيار قطع راقية وعصرية في الوقت نفسه فتواكب بأزيائها أحدث الصيحات العالمية.

وكتبت الملكة رانيا على الصور: "في الظروف اللي مرينا فيها الفترة الماضية لقينا العديد ممن ساعدوا مجتمعاتهم في مجالات مختلفة، ومنهم كان فريق عمل منصة الطبي والجمعية الملكية للتوعية الصحية اللي قاموا بدور مهم في نشر الوعي عن فيروس كورونا. الله يعطيكم العافية".

خطفت الملكة رانيا الأنظار بالسروال الكلاسيكي باللون الكحلي بقصة الخصر العالي من ماركة Sergé، نسّقت معه قميصاً بنقشة المقلّم من ماركة Silvia Tcherassi الذي تميّز بأكمامه الفضفاضة، وهذا القميص سبق للملكة رانيا أن تألقت به في مناسبة سابقة، عندما نسّقته مع تنورة ميدي بنقشة المربعات. وبدل اعتماد العقدة عند الياقة من الخلف كما فعلت في المرة السابقة، قامت الملكة بتعديل التصميم بعض الشيء لتعقد القميص من الأمام.

وظهرت الملكة رانيا في الصور ترتدي الكمامة الطبية البيضاء، كما أكملت اللوك بحذاء ستيليتو كلاسيكيّ، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الملكة تسريحة الشعر المنسدل مع المكياج الناعم.

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