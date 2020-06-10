إرث كورونا.. هل الشفاء التام من الفيروس ممكن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

تماثل الملايين في أنحاء العالم للشفاء من مرض "كوفيد-19" القاتل الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، ولكن قليل من قد يعانون من مضاعفات المرض على المدى الطويل، والتي قد تشمل أعاقة دائمة في التنفس.

كان الشاب فرانشيسكو الذي يبلغ من العمر 18 عاما، وهو من شمال إيطاليا، أصيب بالمرض، وتدهورت حالته أثناء إقامته بمستشفى سان رافاييل بمدينة ميلان، وأجرى الأطباء له عمليتي زرع رئة لإنقاذ حياته.

وأعلنت المستشفى الأسبوع الماضي أن الجراحة التي خضع لها فرانشيسكو كانت غير مسبوقة، باستثناء "بعض الحالات النادرة في الصين"، وحالة في النمسا، وقد رأى الأطباء في الجراحة التي خضع لها الشاب الإيطالي "خطوة جريئة لا يمكن التنبؤ بنتائجها".

وأجريت الجراحة منتصف شهر مايو الماضي، بعدما قضى فرانشيسكو شهرين على أجهزة التنفس الاصطناعي، وحالفها النجاج. وأوضحت المستشفى أن المريض يمر الآن بـ "عملية إعادة تأهيل طويلة".

وكانت الحالة مستعصية، ولكنها كانت برهانا على الضرر الذي يمكن لهذا المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي، أن يسببه، حتى بالنسبة للشباب، أو حتى للمرضى الذين استردوا صحتهم.

وتقول الجمعية الإيطالية لأمراض الرئة إن حوالي 30 في المئة من المرضى الذين يتعافون من "كوفيد-19" قد يعانون من تلف دائم بالرئتين.

وقال عضو الجمعية، البروفيسور انجيلو كورسيكو: "نرى أنه بعد شهرين من خروج المرضى من المستشفى، لا يزال نحو الثلث منهم يعانون من تغييرات ملحوظة في الرئتين."

وأضاف كورسيكو أن نسبة الثلث تتسق مع ما لوحظ على الناجين من الإصابة بأمراض سابقة تتعلق بفيروس كورونا، مثل متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم (سارس) ومتلازمة الشرق الاوسط التنفسية (ميرس).

والبروفيسو كورسيكو هو أستاذ أمراض الرئة بجامعة بافيا، كما يشغل منصب رئيس قسم أمراض الرئة في مستشفى بوليكلينيكو سان ماتيو بالمدينة.

وتقع مدينة بافيا بإقليم لومبارديا شمالي إيطاليا، والذي يعد بؤرة التفشي المدمر لفيروس كورونا في إيطاليا، ولا يزال صاحب أكبر عدد من الإصابات والوفيات جراء الوباء في البلاد.

ووصلت الأزمة الصحية هناك إلى أسوأ مستوياتها أواخر شهر مارس الماضي، ولكن أعداد الإصابات سجلت تراجعا كبيرا منذ ذلك الحين. ومنذ منتصف مايو الماضي، لم يدخل مريض واحد بـ "كوفيد-19" القسم الذي يشرف عليه كورسيكو.

قال أستاذ أمراض الرئة إن المرضى الذين يتعافون من المرض عادة ما يعانون من "ضيق في التنفس، غالبا بعد بذل مجهود مثل صعود الدرج، أو المشي لمسافة طويلة، وبعضهم حتى دون أي مجهود."

وأضاف كورسيكو أن هذه الأعراض "ليست مثيرة للدهشة إلى هذا القدر" بالنسبة للمرضى الذين قضوا فترات طويلة بالمستشفيات، لأن " التنبيب (إدخال أنبوب داخل القصبة الهوائية للتنفس أو إعطاء دواء لمريض من خلاله) ليس بالأمر الهين."

ولكن السؤال المطروح هو، هل يمكن لهذه الأعراض أن تختفي تماما؟

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن 15 في المئة فقط من إصابات "كوفيد-19" تكون حادة وتحتاج إلى أن توضع على أجهزة الأوكسجين، و5 في المئة منها حرجة، تحتاج إلى تنفس اصطناعي.

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وهؤلاء هم المرضى الذي قد لا يحظون بتعاف كامل, والخطر الرئيسي بالنسبة لهم هو الإصابة بتليف الرئة، حيث تبقى ندبات في إحدى الرئتين مما يؤثر على القدرة على التنفس بشكل دائم.

وقد يؤدي "كوفيد-19" إلى مضاعفات أخرى، بينها تخثر الدم، أو ربما تجلط مميت، كما أن قدرة المرض على تدمير الجهاز العصبي المركزي محل دراسة.

وقال ماسيمو أندريوني، رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى "بوليكلينيكو تور فيرجاتا" في روما لـ (د.ب.أ): "إنه عالم نحن بصدد استكشافه،" في إشارة إلى تبعات الإصابة بـ "كوفيد-19" على المدى الطويل.

وأكد كورسيكو الأهمية الكبيرة لمتابعة المرضى بعد أن يتماثلوا للشفاء ويغادروا المستشفيات.

أضاف: " هناك حاجة إلى نهج متعدد التخصصات، وشخصي، يشمل عنصرا خاصا بالتدريبات البدنية، وأيضا إلى إرشادات خاصة بنظام التغذية.. وربما دعم نفسي".

وفقدان الوزن والأنسجة العضلية هو النتيجة المعتادة للبقاء في المستشفى لفترات طويلة.

وقال ماتيا مايستري، "المريض رقم 1"، أي صاحب أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا، في مقابلة صحفية مؤخرا إنه فقد حوالي 20 كيلوجراما من وزنه بعدما قضى شهرا بالمستشفى، منه ثلاثة أسابيع على جهاز تنفس اصطناعي.

وجرى تشخيص إصابة مايستري، البالغ من العمر 37 عاما، بالمرض يوم 20 من شهر فبراير الماضي في مسقط راسه بمدينة كودوجنو، التي تقع على مسافة حوالي 60 كيلومترا جنوب شرق ميلان. وكانت هذه أول حالة تنتقل إليها العدوى محليا، يتم اكتشافها في إيطاليا.

و مايستري عدَّاءٌ هاو، ولاعب كرة قدم سابق، ولكنه الآن لا يستطيع حتى الهرولة لأن "عضلاتي تكاد تكون قد تلاشت بعد الشهر الذي قضيته ملتصقا بالفراش،" بحسب ما قاله مايستري في المقابلة التي أجرته معه صحيفة "جازيتا ديلو سبورت".

ومدرب اللياقة البدنية فاوستو روسو، البالغ من العمر 38 عاما، والذي ينحدر من مدينة سكاوري، على مسافة حوالي 150 كيلومترا شمال شرق العاصمة الإيطالية روما، مثال آخر لرياضي بتجربة الإصابة بـ "كوفيد-19" وكادت أن تودي بحياته.

وقضى روسو شهرا في المستشفى خلال مارس وأبريل الماضيين، ولم يكن بحاجة إلى العناية المركزة، ولكنه اضطر إلى أن يضع خوذة التنفس حيث كان بحاجة إلى مزيد من الاوكسجين لمدة أسبوع.

وقال روسو لــ(د.ب.أ): "اتنفس بشكل طبيعي الآن، وقمت هذا الصباح بركوب الدراجة لمدة 90 دقيقة، ولكني أحيانا أشعر ببعض التعب على غير المعتاد". ومن المقرر أن يخضع روسو لأشعة إكس على الصدر، وفحوصات أخرى في وقت قريب.

وأضاف روسو أنه أحيانا "يشعر بدغدغة ممتعة في الحلق، وكأنه يضيق،" ولكنه أصر على أن حياته في سبيلها لتعود "طبيعية تماما".

ورغم ذلك، أقر روسو قائلا: "لا يمكنني أن أنكر أنني لست في أفضل حال".

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