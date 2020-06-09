احرص على اتباعه.. نظام غذائي صحي لعلاج كورونا منزليًا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: يساعد تناول نظام غذائي صحي ومتوازن على تقوية المناعة وتعزيز محاربة عدوى كوفيد 19 لدى المصابين بها في المنزل وتعجيل فرص الشفاء من هذا الفيروس، لذا يجب الحرص على تناول أطعمة ومشروبات صحية لتحقيق ذلك. لقراءة المزيد..اضغط هنا:

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