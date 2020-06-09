لا تقلق واتبع هذه الخطوات.. نصائح طبيبة نفسية لطلاب الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يقع الكثير من طلاب الثانوية العامة في الكثير من المشاكل النفسية، بسبب التوتر والقلق الناتج من الامتحان، ويزداد التوتر هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

لذا توضح الدكتورة إيمان عبد الله محمد السيد استشاري علم النفس والعلاج الأسري لـ"الخليج 365"، كيفية تخطي هذه المشاكل قبل الامتحان، وأهم النصائح للوالدين.

نصائح للطلاب قبل الامتحان:

- يجب على الطالب وضع هدف محدد قبل المذاكرة، حتى يبذل أكثر ما لديه أثناء المذاكرة.

- استرح خلال المذاكرة ربع ساعة، وشاهد الأفلام الكوميدية بعد الانتهاء من الوقت المحدد للمذاكرة.

- تنظيم وقت المذاكرة من خلال إعداد جدول بالمواد التي سيمتحن فيها.

- يجب عدم المقارنة بالآخرين، وثق في قدراتك.

- تجنب التفكير في فيروس كورونا أثناء المذاكرة.

- الابتعاد عن الخوف من الإصابة بكورونا، خصوصا أن الحكومة وفرت كل الإجراءات الاحترازية.

- للتقليل من الخوف، على الطالب ارتداء الكمامة وأخذ الكحول للرش على اليدين.

- الثقة في قدراتك بأنك قادر على أداء الامتحان والنجاح.

- ضرورة الحصول على النوم الكافي من 6-7 ساعات يوميا على الأقل.

- سماع الموسيقى الهادئة، يساعد ذلك على التركيز.

- أداء التمارين الرياضية، على الأقل 10 دقائق يوميا.

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- تجنب القلق الزائد، لتقوية الجهاز المناعي.

- يجب قبل الامتحان التدريب على حل الامتحانات.

- أثناء أداء الامتحان، يجب البدء بحل الأسئلة التي يعرفها جيدا.

- تجنب التوقف عند الأسئلة التي لا تعرف إجابتها، لأن ذلك يؤدي إلى حدوث شلل في التفكير والارتباك والتوتر.

- بعد الخروج من الامتحان، يجب عدم التجمعات أمام اللجان مع اتباع الإجراءات الاحترازية.

نصائح للآباء والأمهات:

- تهيئة المكان المناسب للمذاكرة، والإضاءة الجيدة.

- تشجيع الابن، من خلال الكلمات التي تحثه على التفوق والنجاح.

- يجب على أسرة الطلاب تجنب الحديث بأن الثانوية العامة هي التي تحدد مصيرهم وأنها نهاية المطاف.

- تجنب انحصار الطالب على أداء المذاكرة فقط.

- الثقة في قدرات الأبن، بأنه قادر على تحقيق النجاح.

- البعد عن تشتيت ذهن الطالب كالمشاحنات والخلافات العائلية والزوجية حتى لا تصيبه بالتوتر.

- عدم إظهار القلق والتوتر أمام ابنائهم.

وأوضحت استشاري علم النفس، أن خوف الطلاب الشديد من الامتحان، يؤدي إلى صعوبة تذكر المعلومة بجانب الشعور بالارتباك، عكس الخوف الطبيعي الذي يدفع الطالب إلى المذاكرة للوصول للنجاح لتحقيق هدفه.