ممنوعة على مرضى كورونا.. أطعمة تضعف مناعتك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: يحتاج مرضى فيروس كورونا المستجد إلى تناول أطعمة صحية تساعد على تقوية المناعة لمواجهة تلك العدوى وتعجيل فرص الشفاء، والابتعاد تمامُا عن الأطعمة التي تضعف الجهاز المناعي في هذه الفترة. لقراءة المزيد..اضغط هنا:

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