أطباء: الجوانتي فعال في 3 حالات فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

أوصى الأطباء بعدم ارتداء القفازات في السوبر ماركت أو عند شراء الفاكهة والخضروات، بحسب ما ذكر موقع "real simple".

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، أن استخدام القفازات ليس لعامة الناس، ويكون فعالا في الحالات الآتية:

- تنظيف وتعقيم منزلك.

- إذا كنت تعمل في الرعاية الصحية.

- إذا كنت تعالج شخصا في المنزل.

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وقالت جيمي ماير، دكتوراه في الطب، ومتخصص في الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة، إن القفازات تساعد على نقل الفيروس من شخص لآخر عن طريق لمس الأشياء فعندما تلمس شيئا، وشخص آخر يلمسها بعدك، ينتقل له الفيروس إذا كنت مصابا دون أن تدري.

وأضافت "ماير" أن القفازات يمكن أن تكون حاجزا بين يدك وبين الأسطح الملوثة، ولكن حينما تلمس وجهك بالقفاز فتنقل له كل الفيروسات والجراثيم.

وقال الدكتور نيكيت سونبال اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي في نيويورك، إن استخدام القفاز في السوبر ماركت يعرضك بنسبة كبيرة لالتقاط العدوى، لأن عربات التسوق التي تلمس بها القفاز تكون ملوثة وتحمل الجراثيم.

كما أن ارتداء وخلع القفار بطريقة خاطئة لا يحميك من الفيروس، بل يحمل معك الفيروسات إلى المنزل من خلال مشترياتك، ويؤكد أن غسل اليد جيدا والحفاظ على التباعد الاجتماعي من أهم إجراءات الوقاية.

وأضاف سونبال أن القفازات قد تكون فعالة عند استخدامها في المجال الطبي، حتى تكون حاجزا بين الطبيب أو الممرض والمريض.