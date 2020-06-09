هذا ما يأكله رواد الفضاء خلال رحلاتهم الطويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تخيل الذهاب للتخييم لأكثر من أسبوع مع العديد من أصدقائك المقربين. عليك أن تتأكد من أن لديك الكثير من الطعام والمعدات اللازمة لطهي الطعام وتناوله، وحينها تفكر في كيفية تخزين الطعام بشكل صحيح وأن يكون غير قابل للتلف، بعد الانتهاء من وجبتك، أو في نهاية رحلة التخييم، ستقوم بعد ذلك بتخزين جميع معداتك والتخلص من القمامة بشكل صحيح قبل الذهاب إلى المنزل.

يفعل رواد الفضاء الشيء نفسه عندما يذهبون إلى الفضاء وذلك حسب ما ذكر موقع وكالة ناسا للفضاء، إذ يختلف التحضير حسب نوع الطعام، ويمكن تناول بعض الأطعمة بأشكالها الطبيعية، مثل الفواكه، وبعض الأطعمة الأخرى التي تتطلب إضافة الماء، مثل المكرونة، إذ يتم توفير فرن في محطة الفضاء لتسخين الأطعمة إلى درجة الحرارة المناسبة، ولكن لا توجد ثلاجات في الفضاء، لذلك يتم تخزين طعام الفضاء وإعداده بشكل صحيح لتجنب التلف، خاصة في المهمات الطويل.

فكيف يبقى رواد الفضاء في الفضاء لأيام أو أسابيع أو أشهر في كل مرة؟

توصل العلماء إلى طرق خاصة لتعبئة وتناول الأطعمة في الفضاء، كانت الأطعمة الفضائية الأولى هي الأطعمة اللينة (نوعًا ما مثل طعام الأطفال) المعبأة في أنابيب مثل معجون الأسنان.

وأصبح جون جلين أول رائد فضاء أمريكي يأكل في الفضاء في عام 1962. وأكل صلصة التفاح من أنبوب ألومنيوم خلال مهمة عطارد. كان عليه أن يضغط الطعام في فمه، ولكن وجد العلماء طرقًا لصنع طعام فضائي أفضل وألذ وأسهل للأكل.

تجفيف الطعام هو أحد الأساليب التي يستخدمونها، إذ يتم تجميد الطعام وتجفيفه بسرعة بعد طهيه، ولا يحتاج الطعام المجفف بالتجميد إلى التبريد ويدوم لفترة طويلة.

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ولتناول الطعام المجفف بالتجميد، يضغط رواد الفضاء على الماء في عبوات الطعام. بعد أن يمتص الطعام الماء يصبح جاهزًا للأكل. يمكن لرواد الفضاء أيضا استخدام الماء الساخن لإعداد وجبات ساخنة لذيذة ومغذية.

وبعض الأطعمة المجففة بالتجميد، مثل الفاكهة، يمكن تناولها جافة. في الواقع، وتشمل العديد من حبوب الإفطار الفواكه المجففة بالتجميد، مثل الفراولة والموز.

ويأكل رواد الفضاء اليوم العديد من نفس الأطعمة التي يتناولونها على الأرض، ولكن مجففا، والمكوكات الفضائية تحتوي الآن على مطابخ كاملة بالماء الساخن وفرن، يمكن لرواد الفضاء أيضًا استخدام التوابل، إذ يستخدمون الكاتشب والمستردة والمايونيز لإضافة نكهة، ويمكنهم إضافة الملح والفلفل أيضًا. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه التوابل في شكل سائل. خلاف ذلك، فإن الحبوب تطفو بعيدا.

كما يجب تجفيف المشروبات. يتم الاحتفاظ بها في شكل مسحوق في أكياس خاصة. تحتوي الحقائب على قش مدمج أو فوهات خاصة. بهذه الطريقة، يمكن لرواد الفضاء الشرب مباشرة من الحقيبة بعد إضافة الماء.

وللتأكد من أن طعامهم لا يطفو، يستخدم رواد الفضاء مثبتات الفيلكرو. يتم تثبيت الصواني على لفاتهم، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بتناول وجبة أثناء الجلوس.

يخطط خبراء التغذية وجبات رواد الفضاء للتأكد من حصولهم على جميع العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجونها. ومع ذلك، يعاني بعض رواد الفضاء من مشاكل في الجهاز الهضمي بعد تواجدهم في الفضاء لفترة طويلة.

ويعتقد الخبراء أن هذه المشاكل قد يكون سببها انخفاض عدد البكتيريا "الجيدة" في أجسام رواد الفضاء.