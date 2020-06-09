فيتامينات أساسية لمنع تساقط الشعر

مع تغيّر الطقس , تعاني معظم السيّدات من مشكلة تساقط الشعر وهذا أمرُ طبيعيّ , فاذ بنا نقدّم لك أهم النصائح لتفادي و تجنّب هذه المشكلة للحفاظ على كثافة شعرك في الخريف والشتاء.

لن تتعرّضي لمشكلة تساقط الشعر إذا ما التزمتِ بتناول الفيتامينات الأساسيّة المقوّية للفروة والبصيلات والتي تغذّي الجذور بفعاليّة وتعزّز من قوّتها ومطاطيّتها ممّا يمنع تساقط الشعر. إليكِ أهمّ هذه الفيتامينات وكيف الحصول عليها.



الفيتامين E

من أهمّ الفيتامينات المقوّية للشعر والتي تحارب مشكلة تساقطه وتعزّز من نموّه. يمكن الحصول على كابسولات فيتامين E من الصيدليّة واستخدامها مباشرة على الفروة وتدليكها لتحفيز نموّه أو تناول المزيد من الأطعمة الغنيّة به مثل الأفوكادو والزيوت الطبيعيّة.

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حمض الفوليك والزنك

يساعد هذان المعدنان على تقوية الشعر، ترميم ضرره ومنع تساقطه، يمكنكِ تناولهما عن طريق مكمّلات غذائيّة أو من الأطعمة الغنيّة بهما مثل الحبوب، الصويا، السبانخ، العدس والخضار الغنيّة باليخضور (اللّون الاخضر الداكن) أو ما يُعرف بالـ Chlorophyll.



الفيتامين A ،B وC

تعزّز هذه الفيتامينات من قوّة، صحّة ولمعان الشعر، تضفي عليه المزيد من الحيويّة، لذا لا بدّ من إغناء الوجبات اليوميّة بها والإكثار من تناول السمك بكلّ أنواعه، البيض، الخضار، الفواكه، اللّحوم البيضاء، الحمضيّات كالبرتقال واللّيمون، ولابأس بتقديم علاجات منزليّة من بعض هذه المكوّنات لتستفيد كلّ من الفروة والخصلات منها بشكل مباشر كأقنعة الزيوت الطبيعيّة، اليوغرت، البيض، العسل واللّيمون والتي تعدّ في الغالب سهلة التحضير لنتائج مبهرة ومرضية.