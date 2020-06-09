أفخم مجوهرات صيف 2020

لا تكتمل إطلالة السيدة إلا مع قطع المجوهرات التي تمنحها المزيد من الترف والفخامة، خاصة إذا كانت ملائمة لأزيائها ومناسباتها. ولا شكّ في أن تغيير الموسم يتطلب تغيير صندوق المجوهرات الخاص بها، فما هي أفخم المجوهرات لصيف 2020؟



بالإمكان أن يكون لديكِ قطعتان جديدتان من المجوهرات كفيلتان للفت الأنظار وإضفاء رونق جديد على إطلالتكِ الصيفية، فما رأيكِ بارتداء الحلق الأصغر دائماً من الألماس مع حلق متدلٍّ على الرقبة، للحصول على مظهر لطيف، خاصة وأنّ الحاجة إلى التنوّع تؤدي إلى زيادة المجوهرات القابلة للتحويل، حيث يمكن أن تستخدمي مجوهرات متعدّدة الاستخدامات، مثل سلسلة يمكن أن تتحوّل إلى سوار في وقت لاحق، أو خاتم يمكن ارتداؤه كقلادة أيضاً.

إن المجوهرات الملوّنة تشغل اهتمام الكثيرات، ما يدفعهنّ نحو البحث عن أرقى التصاميم وأكثرها أناقة خلال صيف 2020 فمن الزمرّد، الروبي، السافير الملوّن، الزبرجد، التوباز، الجمشت وغيرها، كلّها أنواع من الأحجار الكريمة التي تزيّن تصاميم المجوهرات الملوّنة، والتي تجذب العين إليها.



الأطواق والأقراط

من المهم أن تتواجد الأطواق والأقراط، مهما كانت كبيرة أو صغيرة، لدى السيدة على مدار العام ، وقد تلجأ إلى الخفيفة الوزن منها والأنيقة خلال النهار، وإلى الراقية والفخمة خلال المساء. نذكر منها على سبيل المثال: الأقراط ،القلائد، الدبابيس والخواتم الذهبية، مع مجموعة من الأحجار بألوان مختلفة، والتي تعتبر قمة في الأناقة والجمال.



أساور ذهبية وألماس

برزت هذا الصيف تصاميم منوّعة من أساور الذهب والألماس العريضة،خاصة إذا التفّ السوار حول المعصم لعدّة طبقات وكان مرصّعاً بالألماس البرّاق أو بالاحجار الكريمة، كما ظهرت موديلات غير تقليدية ومميّزة للأساور المفتوحة التي يسهل ارتداؤها وخلعها .أما لإطلالة استثنائية في كافة المناسبات، فقد برز سوار من الذهب الأصفر ومرصّع بالألماس وحجر الروبي الأحمر، بالإضافة الى موضة الطبقات المتكدّسة بالذهب الأبيض والوردي والمرصّعة بالألماس الأبيض والأصفر، لإطلالة فخمة وعصرية.

Advertisements



خواتم أنيقة

يطغى على خواتم صيف 2020 الطابع الأنيق المتّسم بالبساطة، سواء كان ذلك في الألماس أو الذهب الأصفر والأبيض. وتختلف الموديلات والأحجام، وألوان الحجارة فيها، تبعاً لأذواق السيدات المتنوّعة ما بين الألوان الكلاسيكية والألوان العصرية.

من الملاحظ أيضاً اختلاف قصّات الخواتم باختلاف المعدن المستخدم لذلك، إلا أن هناك قاسما مشتركا بينها ألا وهو البساطة والأناقة، إذ أصبحت الموضة للخواتم تعتمد على القصة الحرفية للخاتم وطريقة التفافه حول الإصبع أكثر من حجمه وبريق أحجاره، لذا على السيّدة اختيار ما يناسب ذوقها من الخواتم، لأنها ستبقى ذكرى دائمة في صندوق مجوهراتها.\

قد يهمك ايضا:

المجوهرات البوهيمية لإطلالات جديدة وعصرية

تنسيقات المجوهرات المميزة باللون الفضي من حنان رضا