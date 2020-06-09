دليلك لارتداء اللون الأبيض على مدار العام

مع وجود العديد من الرسائل المختلطة حول كيفية ارتداء اللون الأبيض ومتى يمكنك ارتدائه وكيف يجب عليك فعله، فلا عجب أن تبحث الكثير منا عن الألوان الداكنة.

في الحقيقة نحن نريد أن ننسى كل ما سمعناه عن هذه القواعد الزائفة الصارمة عن اللون الأبيض وتقبلي ارتداء هذا اللون المنعش في أي وقت خلال العام.

نعلم أن هناك أزياء من البديهي أن تكون بيضاء مثل القمصان ذات الأزرار والفساتين القطنية التي نأخذها عادةً إلى الشاطئ ولكن ماذا عن ارتداء اللون الأبيض في المواسم الأخرى.

نحن نحب كيف يجعل اللون الأبيض أي إطلالة تبدو أنيقة وجديدة.

تابعي لترى كيفية ارتداء ملابس بيضاء جديدة وأحادية اللون خلال كل موسم.

في الربيع

لفصل الربيع، حاولي استبدال قطعة رئيسية بنسخه أخرى بيضاء، مثل الجينز أو البليزر، الفستان الأبيض الرقيق هو قطعة أساسية في خزانة الملابس وعلى الرغم من أنه ليس ثقيل بما يكفي لترتديه بمفرده في الربيع كما هو الحال في الصيف، إلا إنه يعمل جيداً تحت طبقة أخرى من المعاطف الطويلة.

قطعة الزبدة أو حليب الشوفان صيحة ألوان جديدة في الأزياء



الجينز بدرجة Ecru مع القميص الأبيض هو مزيج الزي السهل الذي تحتفظين به في خزانة ملابسك، أما إذا كنتِ تريدين إطلالة أحادية اللون بالكامل هذا الربيع، ففكري في ألوان قشر البيض والكريمات باكسسوارات داكنة، يمكنك أيضاً تجربة بلوزة بيضاء بتصميم مميز مع الجينز الأزرق المفضل لديكِ أو السراويل القصيرة.

الصيف

فكري في فساتين نهارية ممزقة وقطعة من الكتان تأخذك على طول الطريق من أسبوع العمل إلى عطلة الشاطئ الأكثر حلماً أو جربي بنطلون كريمي من الكتان مع توب أبيض أساسي، لا يوجد أفضل من التوب الأبيض القصير، جربيه مع البناطيل عالية الخصر.

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أما لنقل إطلالتك إلى منطقة عصرية، نحن نحب فكرة تصميم حمالة صدر بيضاء تحت البليزر.

الخريف



التيشرت الأبيض الأساسي يمكن أن يعمل في أي موسم ، لكننا نحب تنسيقه أيضاً في الطقس المتقلب، إحدى الطرق المفضلة ليدنا أيضاً لارتداء اللون الأبيض في فصل الخريف هي من خلال خياراتنا من الجينز، يمكن ارتداء بنطلون جينز أبيض بسهولة مع أحذية البوت عالية الركبة.

يمكن لأحذية للكاحل البيضاء أن تناسب أي مظهر، سواء كان محايداً أم لا، استثمري في زوج أبيض وأعطي حذاء الكاحل الأسود راحة، لأننا نعلم إنكِ ربما ترتديه كثيراً.

أفكار مختلفة لتنسيق الألوان المحايدة لمظهر أنيق

الشتاء

لا يوجد شيء يعبر عن الشتاء أكثر من معطف أبيض طويل أو ارتدي الأحذية البيضاء مع مظهرك الشتوي الداكن لتنشيط إطلالتك، ملابس كاملة من اللون الأبيض ستكون رائعة لأي مناسبة أو بنطلون فضفاض وكنزة بسيطة والتي تبدو أنيقة للغاية في ظلال الألوان المحايدة.

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