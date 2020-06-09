أخطاء شائعة عند وضع العطور... تجنبيها دائماً

ثمة مجموعة أخطاء شائعة تقوم بها كثيرات من النساء عند استخدامهن للعطور، فتؤدي الى إفساد رائحة العطر أو تسبب مشاكل للبشرة والشعر... لذلك، سنعرفك في هذا المقال الى أبرز الأخطاء التي قد تقومين بها عند رش عطرك المفضل، سنعرفك إليها في هذا المقال لتتجنبيها وتحصلي على رائحة عطر يدوم طويلاً.



تجنبي رش العطر على أماكن الوجه والجسم الأكثر تعرضاً للشمس

العنق، الذراعان، الشعر... هي أكثر المناطق التي تتعرض للشمس بشكل مباشر، لذلك فإنك ترتكبين خطأ كبيراً عندما ترشين عليها العطر مباشرة، فمن جهة ستفسدين رائحة عطرك، ومن جهة أخرى تسببين الضرر لبشرتك وشعرك. لذلك، استخدمي العطر على الأماكن الأقل تعرضاً للشمس، كخلف الأذنين على سبيل المثال.



لا تطبقي العطر على بشرتك مباشرة

لا شك أن رش العطور على الجلد مباشرة يساهم في دوام رائحتها لفترة أطول، إلا أن ذلك يسبب لبشرتك على المدى الطويل مشاكل كثيرة، من أهمها الشيخوخة المبكرة والتصبغات والبقع الداكنة وغيرها الكثير. لذلك، تجنبي تطبيق العطر على البشرة بشكل مباشر، بل ابتعدي عنها قليلاً، أو اكتفي برشه على الثياب.



لا تستخدمي أكثر من عطر في وقت واحد

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في أحيان كثيرة، يعمد البعض من النساء الى تطبيق أكثر من عطر في وقت واحد، اعتقاداً منهن بأن هذا الأمر سيساعدهن في الحصول على رائحة قوية وخاصة بهن. لكن ذلك سيشعرك بدوار في الرأس، نظراً الى الرائحة القوية التي يخلفها تطبيق أكثر من عطر. بالتالي، تجنبي اتباع هذه العادة لتلافي أي أوجاع أو دوار في الرأس.



لا تطبقي العطر على الأماكن الأكثر تعرقاً في جسمك

إذا كنت ترغبين في الحصول على رائحة عطر جذابة وتدوم طويلاً، تجنبي رش العطر على أجزاء الجسم التي تتعرق في شكل كبير، وإياك استخدام العطر لإخفاء رائحة العرق في هذه الأجزاء، لأن ذلك يفسد رائحة عطر ويؤدي الى نتيجة معاكسة.

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