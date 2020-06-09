أقوى وصفة تطويل شعر العروس في أسبوع واحد

تبحث العروس عن أي خلطة تساعدها على تطويل شعرها قبل الزفاف، لذا ننصحك بالجرجير الذي يعتبر من النباتات الخضراء المعروفة قديماً وقد عرف بفوائده العديدة، لذا تكثر وصفات الجرجير لتطويل الشعر.



إليك خلطة الجرير للشعر:

*بعد تنظيف حزمة من الجرجير ضعيها في الخلاط الكهربائي حتى تحصلين على كمية من شراب الجرجير، ثم ضعيها على شعرك لمدة تتراوح بين ساعة وساعتين.

غطي شعرك، بعدها اغسليه بالماء الدافىء، كرّري هذه الخلطة مرتين أسبوعياً.

الخلطة الثانية:

أضيفي إلى الجرجير المقطع القليل من الليمون والماء البارد زيت الزيتون، ثم امزجيهم جيداً .

ضعي ماسك الجرجير على الشعر، مع التركيز على وضع كمية كبيرة منه على فروة الرأس، ودلكي الشعر جيداً.

أخيراً اغسلي شعرك بماء دافئ للتخلص من بقايا ماسك الجرجير.

كرري هذا الماسك على الشعر مرة أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

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