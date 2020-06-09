لماذا تنتعل دوقة كورنوول نفس نمط الأحذية ذات السعر الزهيد منذ عامين

ظهرت كاميلا دوقة كورنوال، زوجة الأمير تشارلز، بنفس نمط الحذاء على مدى العامين الماضيين.

وتبين أن كاميلا ترتدي هذا النوع من الأحذية المصممة خصيصًا لها لمنع الألم الناتج عن معاناتها من شذوذ هيكلي للعظام بين إصبع القدم الكبير والقدم وهي حالة تعرف بـ"الوكعة".

وتم تصميم زهاء 11 زوجًا من الأحذية لها على الأقل في العامين الماضيين من العلامة التجارية ذاتها.

وتعتمد كاميلا على الأحذية التي طورتها المصممة البريطانية ليزا كاي بسعر 149 جنيهًا إسترلينيًا (184 دولارا) وتباع في شركة Sole Bliss.

وقضت ليزا خمس سنوات في تصميم تكنولوجيا مثالية تسمح للحذاء بالالتفاف حول الورم (نتوءات عظمية تتشكل في قاعدة إصبع القدم الكبير ويمكن أن تكون مؤلمة بشدة).

وتتميز الأحذية بنعال موسدة وعرض أوسع ومصممة خصيصًا للأصابع للمساعدة في تخفيف ألم الأورام التي تصيب ما يقدر بنحو 38% من النساء فوق سن الثلاثين.

وظهرت أحذية Sole Bliss للمرة الأولى على قدمي كاميلا في يونيو 2018، عندما ارتدتها خلال حدث ملكي "رويال كورنوال شو"، ومن المشاهير الذين يرتدون نفس العلامة من الأحذية، الممثلة البريطانية هيلين ميرين وأماندا ريدمان.

Advertisements

ومنذ ذلك الحين، ارتدت كاميلا، التي تقوم بأكثر من 200 مشاركة ملكية في السنة أحذية Sole Bliss لأكثر من اثني عشر حدثًا، بما في ذلك خدمة يوم الكومنولث في دير وستمنستر في مارس، وذكرى حرب بالمورال في وقت سابق من هذا الشهر.

كانت قد كشفت كاميلا البالغة من العمر 72 عامًا، أنها تعشق أيضًا أحذية شانيل كورت؛ لأن شعار "CC" يرمز إلى طول عمر علاقتها مع الأمير تشارلز.

وأوضحت أيضًا في تصريحات سابقة أنها تعاني من الألم الشديد والعذاب في نهاية اليوم عند ارتداء الأحذية، وتحاول في أول فرصة ركل حذائها بعيدًا. وقبل عامين، اعترفت بأنها لم تعد قادرة على ارتداء الكعب العالي.

وتعد كاميلا، دوقة كورنوال، هي الزوجة الثانية لولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز، وكانت قد تزوجت من أندرو باركر بولز في الـ 4 من يوليو 1973، وأنجبا توم ولورا، وتطلقت منه في الـ 3 من مارس 1995 لتتزوج الأمير تشارلز لاحقًا بعد صداقة قوية تحولت بعدها إلى علاقة حب.

قد يهمك ايضا:

تعرفي على أحدث موديلات "الصنادل" العصرية بألوان وتفاصيل جديدة

موضة الجوارب مع الصنادل بين المؤيد والمعارض